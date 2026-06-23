Las bandas sonoras más icónicas del cine sonarán este jueves en A Coruña en un concierto gratuito

La Plaza de la Constitución de A Coruña volverá a convertirse esta semana en escenario musical con un concierto al aire libre organizado por el Ejército de Tierra. La cita tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio, a las 19:00 horas, junto al Palacio de Capitanía General.

La actuación correrá a cargo de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), que ofrecerá un programa compuesto por algunas de las melodías más reconocidas del cine y los musicales de las últimas décadas.

Entre las piezas previstas figuran adaptaciones de bandas sonoras tan conocidas como "El Padrino", "Lawrence de Arabia", "Batman" o composiciones inspiradas en la obra del cineasta y compositor Ennio Morricone. El repertorio también incluirá temas vinculados a producciones como "Grease", además de otras selecciones de música cinematográfica y de entretenimiento.

La iniciativa forma parte de las actividades de divulgación que desarrolla el Mando de Apoyo a la Maniobra para acercar su labor a la ciudadanía, utilizando la música como vehículo para dar a conocer algunas de las tradiciones ligadas a las Fuerzas Armadas.

El concierto será de acceso completamente gratuito y cualquier persona interesada podrá asistir sin necesidad de invitación previa. La entrada permanecerá abierta hasta completar la capacidad disponible en el espacio habilitado para el evento.