Lola Índigo convierte O Son do Camiño 2026 en una feria andaluza: "Todos los veranos veraneo aquí"

Este sábado O Son do Camiño despidió su edición de este 2026 por todo lo alto. Ortiga, Dorian, Lola Índigo y Sen Senra fueron algunos de los protagonistas más destacados de un viernes que reunió a miles de personas en Monte do Gozo, con la cantante granadina compartiendo su obsesión con Galicia al público: la intérprete de Operación Triunfo confesó que veranea todos los veranos en tierras gallegas y que lo que más le gusta es la gente.

El festival arrancó al filo de las 16:35 horas con Sarria y se prolongó hasta entrada la madrugada del domingo, con Patrick Mason House Set B2B HAAi cerrando el Escenario Son Electro Repsol a las 04:00 horas. Casi 12 horas de música que hicieron que el público no dejase de bailar y de pasarlo bien.

Uno de los momentos más esperados de esta edición de O Son do Camiño era la actuación de Lola Índigo. La artista se subió al Escenario Estrella Galicia con su cuerpo de baile, ofreciendo un intenso espectáculo y transportando a los asistentes al festival a una auténtica Feria de Granada. Tampoco faltaron sus grandes temas, que el público coreó como si no hubiese un mañana.

Uno de los momentos más íntimos y especiales fue cuando la cantante confesó su amor por Galicia. "Sois los hermanitos de los andaluces chicos. Sois mi tierra aquí arriba, os quiero muchísimo. Todos los veranos veraneo aquí, es el mejor sitio del mundo", dijo a los cientos de seguidores que asistieron con ansias a su concierto en el Escenario Estrella Galicia.

"Tenéis de verdad unos paisajes y una comida..., pero sobre todo lo más bonito y pregúntale a quien quieras porque esto no lo digo en todos lados. Lo más bonito que tenéis Galicia es la gente", añadió sosteniendo una bandera gallega con una imagen de ella impresa.

También, la andaluza agradeció la hospitalidad de los gallegos: "Qué alegría llegar a un bar y que te atiendan con ese cariño, qué alegría de público cantarín. Viva Santiago"

El festival, por otro lado, también acogió las actuaciones de los gallegos Sen Senra, Ortiga y Carlangas.

También actuaron Dorian y Guitarricadelafuente, dos de las grandes actuaciones de la jornada en Monte do Gozo.

Ortiga, Dorian, Lola Índigo y Sen Senra marcaron el final de O Son Do Camiño 2026, que también contó con las actuaciones de Guitarricadelafuente, Carlangas, Honeyluv, Sarria y Mvrk.

La música electrónica, por otro lado, retumbó en Monte do Gozo gracias a las mezclas de Tout Sanders, Bego Martin, Perel, Li | Lu y Patrick Mason House Set B2B HAAi.

El festival O Son do Camiño despide así su edición de 2026 a falta de conocer las cifras oficiales de asistencia, pero apuntando a marcar un año más récord tras el paso de nombres como Katy Perry, Dani Martín y Linkin Park por sus escenarios.