Luar na Lubre presenta en A Coruña el libro-disco con el que celebra sus 40 años de trayectoria

Luar na Lubre celebró este miércoles en A Coruña la presentación oficial de "Lubre - 40 aniversario", una obra con la que conmemora cuatro décadas de trayectoria musical y cultural. El acto tuvo lugar en el Espacio Cultural Amigas e Amigos dos Museos de Galicia - Portas Ártabras, en la ciudad donde nació la formación en 1986, y reunió a integrantes de la banda junto a representantes del ámbito académico y cultural gallego.

La publicación, editada por Baía Edicións, supone además un nuevo formato para el grupo, ya que combina libro y disco en una misma propuesta. El trabajo incluye 13 composiciones inéditas, una treintena de colaboraciones y diferentes aportaciones que repasan la huella que la formación ha dejado en la música gallega durante estos 40 años.

En la presentación participaron los miembros de la banda junto a la filóloga Dolores González, el antropólogo Lois Ladra, el historiador, escritor y arqueólogo Felipe-Senén López y el secretario xeral da Lingua, Valentín García, quienes destacaron la relevancia de Luar na Lubre en la difusión de la cultura gallega dentro y fuera de Galicia.

La obra reúne además los testimonios y reflexiones de una treintena de personalidades vinculadas a distintos ámbitos de la cultura, que ofrecen su visión sobre el recorrido de la banda y sobre el significado de la palabra "lubre", incorporada recientemente al Diccionario de la Real Academia Galega.

Según explican los impulsores del proyecto, el libro-disco pretende ir más allá de una recopilación musical y convertirse en una propuesta que une sonido, literatura e imagen alrededor del universo simbólico de Luar na Lubre. Textos, fotografías y nuevas composiciones se entrelazan para construir un recorrido por la historia de una de las formaciones más reconocidas de la música folk gallega.

La presentación se enmarca en los actos del 40 aniversario de una banda que suma ya 20 discos publicados y más de 2.500 conciertos, consolidándose como una de las principales embajadoras de la cultura gallega en escenarios de todo el mundo.