Santiago se prepara para una nueva edición de O Son do Camiño con más de 125.000 asistentes previstos

El Monte do Gozo ultima los preparativos para acoger una de las citas musicales más multitudinarias del año en Galicia. La organización de O Son do Camiño prevé reunir a más de 125.000 personas entre el 18 y el 20 de junio en una edición que volverá a situar a Santiago de Compostela en el centro del panorama musical nacional.

Representantes de Turismo de Galicia y de la organización vinculada al Xacobeo visitaron este martes el recinto para supervisar los trabajos de montaje. La cita alcanza ya su séptima edición convertida en uno de los festivales de referencia del norte de España y en un importante escaparate para la promoción turística de la comunidad.

El cartel de este año estará integrado por más de cuarenta artistas y bandas de distintos estilos. Entre los nombres más destacados figuran Linkin Park, Katy Perry, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, además de los gallegos Sen Senra y Carlos Ares. La programación incluirá también un espacio específico dedicado a la música electrónica con numerosas actuaciones a lo largo de las tres jornadas.

Uno de los aspectos que más destacan desde la organización es la capacidad del evento para atraer visitantes de fuera de Galicia. En las últimas ediciones, una parte significativa del público ha llegado desde otras comunidades y desde países europeos, contribuyendo a reforzar la proyección internacional de Santiago, del Camino de Santiago y de la propia comunidad gallega.

Más allá del apartado cultural, el festival se ha consolidado como un importante motor económico. La celebración del evento genera miles de empleos directos e indirectos y tiene un impacto notable en sectores como la hostelería, el comercio y el alojamiento turístico, que suelen registrar una elevada demanda durante los días de conciertos.

O Son do Camiño forma parte de la programación de los Concertos do Xacobeo, un calendario que reúne durante todo el año festivales y actuaciones de diferentes estilos repartidos por distintos puntos de Galicia, con el objetivo de impulsar la actividad cultural y atraer visitantes a la comunidad.