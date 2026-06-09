Carlos Ares anuncia el fin de gira con seis grandes conciertos en España, uno de ellos en A Coruña

Carlos Ares pondrá punto final a una de las giras más importantes de su carrera con una serie de seis conciertos especiales repartidos por varias de las principales ciudades del país, entre ellas A Coruña, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga.

El cierre de su tour "La Boca del Lobo" se producirá entre noviembre de 2026 y enero de 2027, en algunos de los recintos más destacados de su trayectoria reciente.

El anuncio llega tras un año de intensa actividad en directo, con el artista gallego consolidado como una de las voces más relevantes del panorama alternativo. Más de 50 festivales en 2026 y una gira con múltiples sold out han marcado el crecimiento de un proyecto que ha ido ganando peso de forma constante desde sus inicios.

En este recorrido, el impacto de sus trabajos discográficos ha sido clave. Desde su debut con Peregrino en 2024 hasta La Boca del Lobo, publicado en 2025, Carlos Ares ha sumado reconocimientos como el Premio MIN a Mejor Álbum de Pop y Álbum del Año, además de distinciones por su directo, especialmente por su actuación en Sonorama Ribera.

La gira también ha dejado cifras significativas, con más de 17.000 entradas vendidas y más de 40 festivales en su trayectoria reciente, consolidando un directo que ha agotado localidades en salas emblemáticas como La Riviera de Madrid durante el festival Inverfest.

Las nuevas fechas anunciadas se suman a las ya confirmadas en el Movistar Arena de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona, completando así un cierre de gira de gran formato que refuerza el crecimiento del artista.

Las entradas para estos conciertos estarán disponibles a partir del jueves 11 de junio a las 12:00 horas en la web oficial www.carlosares.com, en lo que se espera que sea una alta demanda dada la relevancia del cierre de etapa.

Con este final de gira, Carlos Ares no solo despide una era marcada por el éxito de La Boca del Lobo, sino que abre la puerta a una nueva fase artística tras consolidarse como uno de los nombres clave de la música española actual.