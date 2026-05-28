Guía de O Son Do Camiño 2026 en Santiago: cómo pagar, alojamiento, horarios y mucho más

El festival se celebrará del 18 al 20 de junio en Monte do Gozo con artistas como Katy Perry, Dani Martín, Linkin Park o DJ Snake y quedan las últimas entradas de día disponibles. Esto es todo lo que tienes que saber para pasártelo en grande

O Son Do Camiño convertirá este mes de junio Monte do Gozo en una gran fiesta. El festival, que agotó hace meses los abonos, dispone todavía de algunas entradas por días para que los más rezagados puedan disfrutar del jueves 18 al sábado 20 de la mejor música en Santiago de Compostela.

Es momento, por tanto, de prepararse y de tener clara toda la información para poder relajarse y disfrutar del evento sin preocupaciones. La organización ya ha desvelado los horarios de los conciertos y, además, ha puesto a disposición de los asistentes todo lo que deben saber sobre cómo pagar, alojamiento o zonas de descanso en el recinto.

¿Cómo llegar a O Son do Camiño?

O Son do Camiño tiene todo preparado para que no haya problemas a la hora de acceder al recinto, tanto si los festivaleros van en coche como si lo hacen en bus.

Las personas que apuesten por ir en su vehículo particular pueden dejarlo aparcado en varias zonas, que son las siguientes:

Aparcamiento 1: Cidade da Cultura. Hay conexión con el bus Lanzadera E1, pero está alejado del centro

Aparcamiento 2: Área de estacionamiento de Santa Marta y aparcamiento de Pontepedriña. Conexión con Lanzadera E1 y las líneas de bus urbano 6, 61 y 7. Están en el centro

Aparcamiento 3: Multiusos Fontes do Sar. Tiene conexión con la Lanzadera E3. Recomendado para campistas

Tiene conexión con la Lanzadera E3. Recomendado para campistas Aparcamiento 4: Estadio Vero Boquete San Lázaro. Los asistentes pueden llegar caminando desde aquí. Está recomendado para campistas

Más allá del coche particular, también será posible llegar hasta O Son do Camiño en bus. Los servicios, informan desde la organización, son los siguientes:

Líneas 6 y 7: Transporte público que circulará en su horario habitual

Lanzadera E1: Ruta Cidade da Cultura - San Lázaro. El horario es de jueves a sábado, empezando a circular a las 16:00 horas y terminando a las 04:30 horas de la madrugada del sábado al domingo

Lanzadera E2: Ruta Estación Intermodal - Avenida Fernando Casas Novoa. Es la mejor opción si se llega en tren o en bus. El horario es el mismo que el de la Lanzadera E1, desde las 16:00 horas del jueves hasta las 04:30 horas de la última jornada del festival

Lanzadera E3: Multiusos do Sar - Zona de descanso. Este bus es exclusivo para los campistas y funcionará el jueves y el domingo de 10:00 a 14:00 horas

Precisamente, respecto a los campistas, la organización señala que el miércoles 17 de junio el acceso en coche será por la Vía das Estrelas exclusivamente para descargar en la zona de descanso.

El jueves 18 de junio los campistas deberán aparcar en el Multiusos do Sar y usar la Lanzadera E3 entre las 10:00 y las 14:00 horas para acceder al recinto, ya que no se permitirá la entrada con vehículos en la zona. El viernes y el sábado se recomienda consultar la información completa de buses y aparcamientos.

¿Cómo pagar en el festival?

Los pagos se realizarán un año más mediante el sistema cashless, de forma que los asistentes dispondrán de una pulsera recargable (que recibirán en el control de acceso) con la que abonar el coste de las bebidas o la comida que adquieran en el recinto. Una vez adquirida la entrada de día o el abono, el público podrá crear una cuenta en la web del festival, necesaria para solicitar la devolución del saldo no consumido.

Las recargas realizadas antes del inicio del evento cuentan con saldos promocionales extra no reembolsables: si se meten 50 euros, se reciben 5 euros extra (y 5 a mayores si se hace con tarjeta VISA Abanca); si la cantidad alcanza los 100 euros, el cliente recibe 12 euros extra del festival y 13 más en caso de que se realice con VISA Abanca.

Estos saldos promocionales se podrán consumir en las barras de bebidas una vez agotado el saldo recargado de forma inicial: si se recarga la pulsera antes de consumir todo el saldo promocional, deberá gastarse de nuevo el dinero introducido para poder usar el saldo promocional restante.

¿Dónde alojarse dentro del festival? Zona de descanso y Glamping

Glamping de O Son Do Camiño.

El alojamiento es fundamental para poder disfrutar con tranquilidad del festival. Los hoteles de Santiago tienen para el fin de semana de O Son Do Camiño una ocupación superior al 70%, que llega al 100% en varios casos, aunque el propio evento dispone de una zona de descanso perfecta para no perderse nada.

La zona de descanso ofrece parcelas individuales de 3x1 metros en un área con control de acceso 24 horas, seguridad privada, bar, duchas y servicios. El acceso está habilitado desde el 17 de junio a las 12:00 horas hasta el 21 a las 12:00 horas y los tickets se venden por persona: 31 euros + gastos que se abonarán al reservar la entrada en la página web.

Las personas que quieran acceder a esta área, sin embargo, deberán disponer también de una entrada para el festival. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable, que deberá rellenar y firmar la hoja de responsabilidad que le entregarán en la caseta de admisión.

El glamping de O Son Do Camiño es accesible en el mismo periodo que la zona de descanso y ofrece una manera muy cómoda de alojarse durante el evento. Las easy tent son tiendas ya montadas para dos personas que disponen de suelo acolchado con esterilla, linterna y candado.

Las tiendas confort, que pueden ser tanto para una persona como para dos, tienen colchones de espuma de 10 centímetros, sábana bajera y almohada, saco de dormir de regalo, linterna y candado.

¿Dónde dejar guardados los objetos personales?

O Son Do Camiño dispone de lockers tanto en la zona de descanso como en el recinto para dejar guardados los objetos personales y recargar los dispositivos móviles de forma segura. Los asistentes al evento pueden alquilar una taquilla por entre 24 y 54 euros los tres días, según el tamaño, que tiene USB integrado. En la zona de descanso hay lockers pequeños (32 euros) y medianos (44 euros), disponibles mientras sea accesible este espacio.

Zona de lockers de O Son Do Camiño.

¿Cuándo y dónde actúa cada artista?

Los asistentes al festival ya pueden organizar su ruta de conciertos gracias a que ya se conocen los horarios y escenarios a los que subirán cada uno de los artistas. Son los siguientes:

Jueves 18 de junio

Escenario Xacobeo

17:30 - 18:20 The Molotovs

19:20 - 20:20 Leire Martínez

21:40 - 23:10 Dani Martín

01:00 - 02:30 Michenlo

Escenario Estrella Galicia

16:55 Habló Pablo

18:20 - 19:20 Barry B

20:20 - 21:20 Carlos Ares

23:30 - 01:00 Katy Perry

Escenario Son Electro Repsol

19:00 - 20:30 Aida Blanco

20:30 - 22:00 Supergloss

22:00 - 23:30 Bárbara Lago

23:30 - 01:00 MCR-T

01:00 - 02:30 Dj Gigola

02:30 - 04:00 Héctor Oaks

Viernes 19 de junio

Escenario Xacobeo

17:25 - 18:10 D. Valentino

19:00 - 20:00 Niña Polaca

21:10 - 22:40 Biffy Clyro

01:05 - 02:20 The Bloody Beetroots DJ Set

Escenario Estrella Galicia

16:45 - 17:25 Corella

18:10 - 19:00 Hoobastank

20:00 - 21:00 Sexy Zebras

23:00 - 01:00 Linkin Park

Escenario Son Electro Repsol

19:30 - 21:00 Caste

21:00 - 22:30 Viviana Casanova

22:30 - 23:30 Hoonine

23:30 - 01:00 Honeyluv

01:00 - 02:30 Jimi Jules

02:30 - 04:00 Carlita

Sábado 20 de junio

Escenario Xacobeo

16:35 - 17:15 Sarria

18:00 - 18:50 Carlangas

20:00 - 21:00 Mvrk

22:20 - 23:20 Guitarricadelafuente

00:55 - 02:25 Afrojack

Escenario Estrella Galicia

17:15 - 18:00 Ortiga

18:50 - 19:50 Dorian

21:10 - 22:10 Sen Senra

23:30 - 01:00 Lola Índigo

02:25 - 03:45 DJ Snake

Escenario Son Electro Repsol