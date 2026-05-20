Ya es oficial: el Trasankos Rock 2026 se celebrará el 13 de julio y contará con Kaos Urbano como cabeza de cartel

Los festivales de música son el plan perfecto para el verano y en Galicia existe un universo bastante amplio de eventos de pop, electrónica, indie, rock e incluso punk.

Entre los primeros festivales del verano, Narón (A Coruña) acogerá el próximo 13 de junio la segunda edición del Trasankos Rock, con Kaos Urbano como cabeza de cartel.

Kaos Urbano celebrará su 30 aniversario en Narón

La cuenta atrás ya ha comenzado. Narón vivirá el 13 de junio una jornada marcada por la música y el ambiente festivo con la llegada de este evento, que tendrá lugar en la rúa das Cerámicas.

El cartel de esta edición está encabezado por Kaos Urbano, que actúan en Narón en el marco de la gira de su 30 aniversario.

El grupo, formado a finales de 1995 en Alcobendas, es uno de los referentes más consolidados del punk, con letras que los han definido desde sus inicios por su postura antifascista y denuncia social.

El segundo nombre del cartel es Rat-Zinger. Su estilo mezcla punk, hardcore y metal extremo, en una propuesta que se reivindica "heredera" de punk más radical y antisistema de los años 80.

La banda gallega Ruxe Ruxe también estará en la segunda edición del Trasankos Rock. Tiene trece discos publicados y ha actuado por toda España, Portugal e Italia, además de contar con el reconocimiento de 32 bandas gallegas que les rindieron homenaje en su 25 aniversario.

Completan el cartel la banda punkgalaica The Eskarallas, los coruñeses Demenzia Sozial y la banda madrileña de punk y hardcore disidente compuesta íntegramente por mujeres, Lucy.

Foodtrucks, zona de camping y entradas desde 28 euros

Para completar la experiencia, el Trasankos Rock contará además con foodtrucks, zona de camping, zona camper y parking gratuito para todos los asistentes.

Las entradas están ya a la venta a un precio de 28 euros en modalidad anticipada y 32 euros en taquilla. Podrán adquirirse a través de la plataforma woutick.com y también de forma presencial en el bar La Salmantina (Ctra. Gándara 130, Narón).

Otros puntos de venta de entradas son: bar Estrela do Ponto (Est. de Castela 746, Narón), bar El Clavel 2.0 (Pz. Cruceiro de Canido, 6, Ferrol), y en la AADCR Santa Mariña (Av. Santa Mariña 61, Ferrol).