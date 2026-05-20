Cuenta atrás para O Son Do Camiño 2026 en Santiago: grandes nombres de la música estarán en Monte do Gozo

El festival, con los abonos agotados desde hace meses pero con las últimas entradas diarias todavía disponibles, contará entre el 18 y el 20 de junio con artistas como Katy Perry o Linkin Park

Cuenta atrás para O Son Do Camiño 2026, que se prepara para ofrecer en Santiago de Compostela un evento musical inolvidable del 18 al 20 de junio. El festival agotó los abonos hace meses, pero todavía quedan las últimas entradas diarias a la venta. Artistas de gran nivel nacional e internacional como Katy Perry, Linkin Park, Lola Índigo o DJ Snake se subirán al escenario de Monte do Gozo para hacer las delicias del público.

Miles de personas tienen cada año marcado en su agenda las fechas del festival para no perdérselo. Y este año no es menos. Con un cartel que representa a la perfección la música contemporánea, en el que se puede encontrar del pop de estadios al rigor de la electrónica de club, la organización ha conseguido que los diferentes géneros que harán vibrar Santiago se complementen y hagan gozar al público durante tres jornadas.

Katy Perry y Dani Martín

O Son Do Camiño arrancará el jueves 18 de junio con Katy Perry como una de las cabezas de cartel. La presencia de la cantante, actriz y compositora estadounidense, que atesora más de dos décadas de carrera, asegura un show de gran envergadura que solo las grandes divas del género pueden ofrecer.

Junto a ella, uno de los grandes pilares de esta edición es Dani Martín. El cantante regresa al Monte do Gozo para demostrar ante su público intergeneracional por qué tiene una de las trayectorias más sólidas y queridas del pop-rock español y hacer que los asistentes coreen tanto sus canciones en solitario como los grandes himnos de El Canto del Loco.

El día se completa con Carlos Ares, Leire Martínez, The Molotovs, Barry B, Michenlo o Habló Pablo, entre otros muchos artistas que harán de Monte do Gozo una gran fiesta.

Así se ve el público de O Son Do Camiño desde el escenario.

Linkin Park y Biffy Clyro

Monte do Gozo vivirá uno de sus momentos históricos el viernes 19 de la mano de Linkin Park, que ofrecerá en Santiago su único show en un festival de España este año. La banda "más vendedora de discos en el mundo durante el siglo XXI" ha definido el sonido de una generación. Ahora, presenta en Santiago su nueva etapa con Emily Armstrong como vocalista.

El grupo estadounidense de rock alternativo lidera una jornada de guitarras de alta intensidad junto a los escoceses Biffy Clyro, maestros del rock emocional de gran formato, a los que se suma la nostalgia de Hoobastank. Nombres que no solo harán las delicias de gallegos y españoles desplazados a Santiago, sino también de los miles de asistentes extranjeros que no quieren perderse el festival.

Bandas como Niña Polaca, Corella, D. Valentino, Sexy Zebras o The Bloody Beetroots (DJ Set) completan el cartel del viernes.

DJ Snake y Lola Índigo

El festival llegará a su fin (hasta el próximo año) el sábado 20 con DJ Snake y Afrojack, que garantizan que terminará en una catarsis colectiva de ritmos electrónicos y EDM.

O Son Do Camiño contará en su último día con artistas que demuestran la gran calidad del talento musical nacional. Lola Índigo liderará la jornada del sábado con un gran show en el que no solo destaca su calidad vocal sino también las coreografías, mientras que artistas como Sen Senra y Guitarricadelafuente aportarán la cuota de autoría, sensibilidad y vanguardia que tanto atrae a los más jóvenes, que llenan recintos para verlos en directo.

A ellos se unen nombres como Dorian, Mvrk, Carlangas y Ortiga, que sorprenderán al público con sus directos.

Electrónica

La electrónica ha dejado de ser un complemento de O Son Do Camiño para convertirse en un festival dentro del festival y un reclamo para miles de asistentes, que no se pierden la gran fiesta que se monta en Monte do Gozo. Y es que el escenario Son Electro Repsol es una declaración de intenciones, la guinda perfecta para un evento que arrasa año tras año.

Este año, el foco está en la calidad técnica y la cultura de club: desde el techno de Héctor Oaks, Barbara Lago y DJ Gigola, pasando por el house sofisticado de Jimi Jules y Carlita, hasta llegar al gran hito del escenario este año, el exclusivo set B2B de Patrick Mason y Haai.