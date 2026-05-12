Fecha confirmada: la fiesta electrónica más esperada de A Coruña regresa estos dos días de agosto

Agosto es el mes en el que las calles de A Coruña se visten de gala para celebrar sus fiestas. Durante estas semanas, plazas, parques y barrios de toda la ciudad se llenan de ambiente festivo y acogen actividades y conciertos con grandes artistas.

El verano coruñés volverá a contar este 2026 con una de sus citas más emblemáticas: el Festival de Electrónica Coruñés (FEC), que se celebrará en el Parque de Santa Margarita durante el mes de agosto, dentro de la programación de las Festas de María Pita.

"Estamos de vuelta"

Después de las primeras confirmaciones del Festival Noroeste Estrella Galicia 2026 y de los avances del Atlantic Pride, A Coruña suma una nueva cita imprescindible: el regreso del Festival de Electrónica Coruñés (FEC), que se celebrará en el Parque de Santa Margarita los próximos 14 y 15 de agosto.

La última edición del festival tuvo lugar en 2023 y reunió a destacados artistas de la escena electrónica como Alisha Rose, Baldo, Cintia Martis, Isaac Peces, James Ruskin o Sergio Amaro, ofreciendo un cartel muy completo que convirtió el evento en uno de los grandes atractivos del verano coruñés.

Tras dos veranos sin celebrarse, el FEC volverá este 2026 con más fuerza que nunca. Por el momento, la organización todavía no ha desvelado las primeras confirmaciones del cartel, aunque ya ha adelantado que muy pronto anunciará toda la información restante sobre esta nueva edición.

Por ello, es recomendable seguir atentos a sus redes sociales para no perderse ninguna novedad y ser de las primeras personas en conocer todas las novedades sobre este gran festival de música electrónica.

Así que ya lo sabes: reserva en el calendario el viernes 14 y sábado 15 de agosto y prepárate para disfrutar del esperado regreso del Festival de Electrónica Coruñés (FEC) en el Parque de Santa Margarita.