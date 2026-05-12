Aterriza un nuevo festival en Santiago de Compostela con varios DJs de gran nivel: habrá barras y foodtrucks

Santiago de Compostela contará con un nuevo festival de música a principios de junio. Se trata de El Campus, un evento que se celebrará el próximo 12 de junio en la Cidade da Cultura y que reunirá a varios artistas reconocidos del panorama musical.

La cita se enmarca dentro de los Concertos do Xacobeo, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia que busca acercar grandes propuestas musicales a toda la comunidad gallega. Te presentamos El Campus, el festival que no te puedes perder.

"El mayor evento universitario"

Santiago de Compostela se prepara para recibir una nueva cita musical este verano con el nacimiento de El Campus, un evento universitario que celebrará su primera edición el próximo 12 de junio en la Cidade da Cultura.

El festival promete convertirse en uno de los grandes encuentros musicales de la temporada de la ciudad, reuniendo a DJs reconocidos y apostando por una propuesta dirigida al público joven.

Este evento universitario promete que habrá una producción de primer nivel, con barras, foodtrucks y muchísimo más, junto a DJs nacionales, algunos de los mejores de Galicia e incluso invitados especiales.

La organización ya ha desvelado el cartel completo de esta primera edición, que contará con actuaciones de FRIKBOYS (Juan y Erra Dj Set), DUMORE, KIKE VARELA, BORJA SOLLA, SOTE, CARLOS BARRAL, FLOWSANTOS y PLACES.

Un line-up variado que mezcla diferentes estilos y nombres destacados de la escena actual, con el objetivo de ofrecer una experiencia única en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Galicia.

El evento comenzará a las 19:00 horas de la tarde y continuará hasta altas horas de la madrugada y las entradas tendrán un precio desde 10 euros con dos consumiciones incluidas.

Además de la música, el festival ha querido arrancar su cuenta atrás con algo especial con sus seguidores. Para celebrar el anuncio oficial del cartel, El Campus ha puesto en marcha un sorteo de 10 entradas dobles entre las personas que participen a través de Instagram.

En la publicación oficial se detallan los pasos a seguir para optar a esta entrada: se debe seguir la cuenta oficial de @elcampusfestival, dar like a la publicación y mencionar a algún amigo las veces que quieras. Piensa que, cuantas más veces lo hagas, más opciones tendrás de conseguir tu entrada gratuita.

Mañana miércoles 13 de mayo se darán a conocer los ganadores del sorteo a las 13:00 horas en el Instagram de El Campus y a las 15:00 horas saldrán las primeras entradas promocionales a la venta.