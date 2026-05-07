El Recorda Fest de A Coruña suma a Pavlenha a su cartel para 2026

El artista ponferradino Pavlenha, uno de los grandes emergentes de nuestro país, se suma al elenco de grupos de la cuarta edición del Recorda Fest de A Coruña. 'Ambolo', el segundo trabajo del berciano, es el testimonio de su talento, pasión y autenticidad dentro de la escena musical indie española. El festival se celebrará los días 4 y 5 de septiembre, en el Muelle de Batería.

Tras conocerse la pasada semana que el icónico dueto de pop urbano y reggaetón, Cali y El Dandee, estarán en el Muelle de Batería este septiembre para hacer disfrutar al público coruñés, es ahora este chico de 32 años el que completa hasta el momento la programación junto a Beret, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio y Mafalda Cardenal. Las entradas, a falta del anuncio de dos headliners y otras tantas bandas, están a la venta en www.recordafest.es.

Pablo López Torres comenzó a saborear las mieles del éxito en el confinamiento, en pleno contexto de la COVID-19, en casa de un amigo y tras subir una 'cover' de Ed Maverick a YouTube. Lo que vino después le cogió completamente desprevenido: lleno tras lleno, dos álbumes y la Sala del Wizink Center abarrotada en diciembre de 2024 atesoran gran parte de su éxito.

Su gran referencia son Arctic Monkeys, aunque también bebe en parte de Strokes, The Kooks, Quique González, Calamaro o Pereza. Hará sonar ‘Salvo cambios’ o ‘Dímelo tú’, dos de sus éxitos de un músico al que escuchan más de 40.000 personas al mes en la plataforma Spotify.

Esta última, 'Dímelo tú', es una canción "con una musicalidad y un estilo con el que me identifico mucho ahora mismo. La letra habla un poco de mi barrio, de Madrid, y aunque es sencilla, creo que todo el mundo puede sentirse identificado con lo que cuenta", declara el artista ponferradino.

Sobre nuestro festival, el artista destaca que "Galicia siempre nos trata genial. Conozco el Recorda Fest por amigos que han ido y hablan maravillas. Va a ser la guinda del pastel del verano. Vamos a llevar un directo muy trabajado durante todo el año, lo vamos a pasar genial".