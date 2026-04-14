Nace Atlantic Drag!, la nueva celebración del talento drag coruñés dentro del Atlantic Pride 2026

Las artistas drag Rrrita y Escarlatina Pier, dos de las participantes confirmadas en el nuevo Atlantic Drag! del Atlantic Pride 2026

El Atlantic Pride de A Coruña suma una nueva propuesta a su programación de 2026 con el nacimiento de Atlantic Drag!, un espectáculo concebido como homenaje al talento drag local que se celebrará la tarde-noche del lunes 6 de julio en la plaza de Pontevedra.

La nueva cita se incorpora a la séptima edición del festival, que tendrá lugar del 5 al 12 de julio, con el objetivo de visibilizar y poner en valor una escena artística que lleva años siendo parte esencial de la vida cultural y nocturna de la ciudad.

Sobre el escenario estarán 13 artistas del transformismo coruñés: Agata Terrier, Ball Monte, Cloe Savage, Escarlatina Pier, Kara, Kelly Amethyst, Kit, Meri Krishna, Muna Duval, Nomi Bull, Rrrita, Xen e Yvhanne Klown. Todas ellas son rostros habituales de espacios de referencia de la escena drag gallega como Claro Boba! o It’s Time for Drag.

Desde la organización explican que Atlantic Drag! nace como "la gran celebración del drag coruñés dentro del Atlantic Pride", una iniciativa pensada para reconocer la fuerza creativa, escénica y reivindicativa de estas artistas, cuya labor va más allá del entretenimiento. "Es una forma de arte que construye comunidad, genera referentes y amplía los límites de la expresión cultural", destacan.

El festival subraya además que A Coruña cuenta con una escena drag consolidada, diversa y con identidad propia, que contribuye a hacer de la ciudad un espacio más libre, plural y abierto. Atlantic Drag! quiere precisamente celebrar esa riqueza y convertir el escenario en un lugar de encuentro, reconocimiento y orgullo.

Un cartel que sigue creciendo

La incorporación de Atlantic Drag! se suma a una programación musical ya anunciada que volverá a convertir al Atlantic Pride en uno de los grandes eventos del verano gallego.

Entre los nombres confirmados figuran Alba Reche, Julieta, Ricky Merino, Kika Lorace, Zahara con su espectáculo electrónico ZAHARAVE, Miriam Rodríguez y Whigfield, además de artistas gallegos emergentes como arde, Jonydasvie, Montedapena, raze o Terrae Dj’s.

El cartel incluye también actuaciones de destacadas figuras del transformismo nacional como Choriza May, Pitita, Chloe Vittu, La Niña Delantro, Electra, Kim Miller, Saia Santa y Sasha Moon.