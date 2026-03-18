O Son do Camiño desvela su cartel por días y suma a DJ Snake, Dorian y LI | LU O Son do Camiño

Tras agotar los abonos disponibles, el festival O Son do Camiño 2026 ha anunciado hoy los artistas que estarán del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela. No ha sido el único anuncio, a su cartel se incorpora DJ Snake, una de las figuras más influyentes del panorama electrónico mundial, Dorian y LI / LU.

De igual modo, las entradas diarias para asistir al festival estarán disponibles a partir del martes 24 de marzo a las 12:00 horas en www.osondocamino.es.

Desde su primera edición, O Son Do Camiño ha convertido a Galicia en un epicentro cultural de primer nivel, atrayendo a miles de asistentes de Galicia, España, Europa y otros continentes, y consolidando un récord único en España: ningún otro festival ha agotado todos sus abonos en todas sus ediciones.

Con un cartel que combina grandes nombres internacionales, referentes nacionales y talento gallego, el festival se reafirma como una cita imprescindible en el calendario musical español.

Programación por días

Jueves 18 de junio

Katy Perry, conocida por sus himnos pop que han conquistado el mundo y su espectacular puesta en escena, y Dani Martín, icono de la música española con una carrera llena de éxitos y energía sobre el escenario, serán los cabezas de cartel. Ambos artistas prometen un inicio de festival inolvidable, con actuaciones cargadas de emoción y grandes hits.

Completan la jornada artistas como Carlos Ares, Lerie Martínez, Barry B, The Molotovs, Michenlo y Habló Pablo.

En el escenario Son Electro Repsol actuarán Aida Blanco, Barbara Lago, DJ Gigola, Héctor Oaks, MCR-T y Supergloss.

Viernes 19 de junio

Linkin Park, banda legendaria que revolucionó el rock y el nu metal, lidera el viernes con un repertorio que combina clásicos como In the End y Numb con sus hits más recientes. Su regreso a Galicia promete ser uno de los momentos más épicos del festival, una experiencia única para los fans que esperan corear cada tema. Su energía y potencia sobre el escenario consolidan su estatus como uno de los grupos más influyentes de las últimas décadas.

Biffy Clyro, el trío escocés conocido por su virtuosismo musical y su intensidad en directo, también sube al escenario del Monte do Gozo para ofrecer una actuación que combina fuerza, melodía y emoción. Su directo es una cita imprescindible para los amantes del rock contemporáneo.

El cartel del viernes se completa con Hoobastank, Sexy Zebras, Niña Polaca, The Bloody Beetroots (DJ Set), D. Valentino y Corella.

En el escenario Son Electro Repsol se subirán Carlita, Caste, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules y Viviana Casanova.

Sábado 20 de junio

La última jornada contará con DJ Snake, una superestrella mundial de la electrónica, que promete un espectáculo audiovisual de primer nivel. Completan el día Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, Mvrk, Dorian, Carlangas, Ortiga y Sarria.

En el escenario Son Electro Repsol actuarán Bego Martin, Li/Lu, Patrick Mason (House Set), B2B Haai, Perel y Toute Sanders.