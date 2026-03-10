Ricardo Ruipérez, guitarrista de M Clan: "Todas nuestras giras pasan por A Coruña"

M Clan iniciará en A Coruña su gira 30 aniversario con un concierto en ExpoRock, el festival que se celebrará el próximo 14 de marzo en Expocoruña. Una actuación muy especial para sus integrantes y para el público coruñés, que podrán disfrutar de canciones que se han convertido en auténticos himnos generacionales.

Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús, Talco, Ciclonautas y Agoraphobia también forman parte del cartel de este festival que nace con el objetivo de convertirse en un referente: habrá mercado vintage, concentración de Harley-Davidson y hasta un área de food trucks con una variada oferta gastronómica.

Un evento del que, seguro, también disfrutarán los integrantes de M Clan. Precisamente, a unos días del concierto, hablamos con Ricardo Ruipérez, guitarrista y letrista del grupo que reconoce que son unos "privilegiados" por poder dedicarse a la música y sentir las emociones que brinda estar sobre el escenario.

Celebráis vuestro 30 aniversario. ¿En qué momento está M Clan?

Hemos estado tres años parados porque después de la última gira quedamos en ir dosificando para no cansar a la gente. Tarque y yo hemos estado en proyectos separados alternativos y ahora volvemos a la carretera.

Estamos preparando nuestra gira 30 aniversario, que irá desde marzo hasta mayo del 27. Tenemos muchísimas ganas de salir a la carretera, con una banda muy grande, con sección de metal y con todas nuestras canciones conocidas y temas que no hemos tocado desde hace tiempo como Sopa fría.

¿Cómo se afronta una gira de este tipo, que simboliza tanto para vosotros?

Siendo sincero, es una fiesta. Esto es un viaje de estudios con tipos de 58 años, que somos Tarque y yo, porque el resto de la banda son mucho más jóvenes y mucho mejores, lógicamente.

Es un reencuentro con nuestros fans. Toda la gente se ha volcado: los promotores, las ciudades... Es un privilegio que un grupo como M Clan, después de 30 años, tenga las canciones que tiene y el respeto por parte del público, de la crítica y de la industria. Somos unos absolutos privilegiados.

¿Cuál es el secreto para seguir ahí después de tantos años?

Creo que hacer las cosas medianamente bien sin pensar demasiado, pero intentando hacer buenos discos, buenas canciones y buenas giras. También llevar una banda que suene muy bien, que el público no se sienta decepcionado y darlo todo en el escenario, como siempre hemos hecho.

M Clan siempre ha sido un grupo muy de directo, nosotros hacíamos discos para tocar en directo.

Os habéis mantenido siempre fieles a vosotros mismos, pero ¿cómo ha evolucionado la industria musical en estos años?

Ha sido un giro 180 grados. Iba en una dirección, luego en otra... y ahora vuelve otra vez el rock. Nosotros hemos pasado por muchas etapas en lo que es la industria, pero siempre hay que mantenerse fiel a la música que te sale y que te nace.

Somos un grupo al margen de las modas y un referente para los grupos que empiezan, por los años que llevamos y nuestra trayectoria, pero sin pretenderlo: nosotros solo hacemos música y buenos conciertos, no pretendemos nada más.

Os lo pasáis bien vosotros y hacéis que se lo pasen bien los demás.

Claro. El otro día fui a ver a Fito a Murcia y a saludar, porque toda su crew están con nosotros también, somos de la familia. Fui con mi hija Daniela y le dije: 'Fíjate en el público, cómo disfruta. Pues que sepas que los que disfrutan somos los que estamos haciendo'.

Eso sí que es algo increíble. Si la gente se metiera en nuestra piel, diría 'madre mía'. Claro, mi hija me decía: 'Papá, qué suerte ese trabajo, y que encima te paguen por ello'. Pero a mí me pagan más por viajar y por estar fuera de casa que por subir a un escenario. Por subir a un escenario deberíamos pagar nosotros, como decía Sabina.

"Vamos a Galicia cuando salimos de gira, y A Coruña es una ciudad en la que hemos tocado desde que en el año 95 empezamos en el Playa Club, con Nonito Pereira" Ricardo Ruipérez, guitarrista de M Clan

Este mes de marzo os subís al escenario del ExpoRock Festival en A Coruña. ¿Qué puede esperar el público coruñés del concierto que vais a ofrecer?

Vamos con todas las ganas. Es el primer concierto de la gira, así que vamos a fuego, a sangre, con un show muy completo y con una banda que suena increíble.

Me decías que van a sonar alguna de vuestras grandes canciones. ¿Cuáles son las que no van a faltar?

No falta nunca desde Carolina, Llamando a la Tierra, Roto por dentro, Quédate a dormir, Maggie despierta, Sopa fría, Concierto salvaje... Es un repertorio de lo que quiere oír la gente, uno tiene que respetarlas.

No es la primera vez que visitáis A Coruña. ¿Tenéis algún ritual o algo que siempre hagáis cuando venís a Galicia?

Galicia es nuestra segunda casa, la familia de Tarque es de Ponteareas. Vamos a Galicia cuando salimos de gira, y A Coruña es una ciudad en la que hemos tocado desde que en el año 95 empezamos en el Playa Club, con Nonito Pereira. Todas nuestras giras pasan por A Coruña.

Es una ciudad que conocemos mucho, a mí me encanta. Nuestro ritual será llegar a las tres de la tarde, comernos un buen marisco y descansar antes del show.

Hay que coger fuerzas antes de la actuación.

Siempre, siempre. Y esos catering de allí son maravillosos. Empanada gallega, zamburiñas... Una maravilla. Galicia calidade.