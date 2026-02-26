Judeline actuará en A Coruña: será el 26 de agosto en el parque de Santa Margarita

Judeline actuará en A Coruña el 26 de agosto. La cantante andaluza presentará su nuevo EP, Verano Saudade, en el parque de Santa Margarita, en el marco de un nuevo ciclo de conciertos que se presenta como una "experiencia musical boutique alejada de los festivales masivos".

Considerada una de las artistas más relevantes del panorama musical actual, Judeline agotó las entradas para su espectacular concierto en Movistar Arena de Madrid y para esta noche en Palau Sant Jordi de Barcelona.



La cantante andaluza, cuya propuesta trasciende géneros desde la raíz, ha cautivado tanto al público como a la prensa internacional (Pitchfork, Rolling Stone, The New York Times, NPR, etc.) con su álbum debut, Bodhiria, en el que la electrónica y el pop se entremezclan con influencias tradicionales.

Judeline actuará en el Parque de Santa Margarita en la noche del 26 de agosto para presentar su nuevo EP, titulado Verano Saudade, un álbum que expande su universo sonoro a través de cinco colaboraciones internacionales, y en el que la gaditana lleva su música a nuevos territorios a través de distintos géneros.

Así, se adentra en la bossa nova con Dellafuente y con Amaia, en el funk carioca con MC Morena, en el afrobeat con Pa Salieu y en el sonido club con Sega Bodega. A través de una mirada contemporánea y sin etiquetas, Judeline reflexiona sobre la nostalgia, el deseo de revivir lo vivido, el paso del tiempo y la pérdida de la juventud.



Las entradas para poder disfrutar del directo que Judeline ofrecerá el 26 de agosto se pondrán a la venta el próximo martes, 3 de marzo, a partir de las 11:00 horas, en las plataformas Ataquilla.com y Ticketmaster.