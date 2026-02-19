Riazor acoge este sábado un concierto sorpresa para defender que "O Dépor é da Coruña"

A Coruña acogerá este sábado un concierto sorpresa para defender que "O Dépor é da Coruña". La actuación, prevista para el pasado 25 de enero, tuvo que ser pospuesta debido al temporal pero ahora, y dado que la previsión meteorológica descarta lluvias, se retomará antes del partido frente al Eibar.

"Voltamos á rúa cunha nova e GRANDE acción para que a Directiva do Deportivo escoite o clamor popular: 'O Dépor é da Coruña!'", señalan desde Aquí tamén se fala, responsables de la organización de este evento que muchos ya han marcado en su calendario.

Aquí tamén se fala lleva más de un año promoviendo la restitución de la forma oficial del topónimo de A Coruña en el nombre del equipo coruñés. El manifiesto de la iniciativa, de hecho, cuenta con el apoyo de entidades como la Real Academia, el Consello da Cultura Galega y la UDC.

Responsables de Lingua del concello, diputación y Xunta también se han sumado a esta propuesta que secundan los institutos públicos de la ciudad, excapitanes del Dépor o la Federación de Peñas. Un apoyo que el estudiantado de Aquí tamén se fala quiere recompensar con un concierto de primer nivel.

El evento se celebrará entre las puertas 3 y 4 del Estadio de Riazor, en la calle Manuel Murguía, a las 15:00 horas. Una forma de calentar motores de cara al partido que enfrentará al Dépor contra el Eibar a las 16:15 horas.

10.000 pegatinas

"Un concerto para cantar, para sentir e para lembrar que o fútbol tamén é cultura, tamén é lingua, e tamén é pertenza", explican fuentes de la organización, que señalan que el estudantado repartirá 10.000 nuevas pegatinas, que se suman a las 30.000 ya entregadas en otras previas del Dépor.

Precisamente, el club realizó una encuesta a sus abonados que incluía una pregunta sobre el topónico del Deportivo. El consejero delegado del club, Massimo Benassi, reconocía que el tema estaba sobre la mesa entre las muchas opciones que se barajan la celebración del 120 aniversario.