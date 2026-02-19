Ferrol y A Coruña, escenarios elegidos para presentar el programa de la gira británica de la OSG

El próximo mes de abril la Orquesta Sinfónica de Galicia se embarca en una gira inédita: siete grandes templos de la música clásica en siete grandes ciudades británicas y un programa diseñado para llevar a tierras inglesas lo mejor de la música clásica con sello español.

Se trata de una iniciativa pionera, que posiciona a la OSG como un referente internacional y que supone un honor nunca antes recibido por una orquesta española, y precisamente por ello es también un enorme reto.



Por eso la dirección de la OSG ha decidido no dejar nada al azar. Y los preparativos de esta gira incluyen, por supuesto, comprobar antes que el programa elegido y la ejecución son perfectos para la ocasión. Por eso el Auditorio de Ferrol (jueves 19 de febrero) y el Palacio de la Ópera de A Coruña (viernes 20 de abril) acogerán dos conciertos en los que el público podrá disfrutar de parte del programa final de la gira británica.



Se trata de la la Suite nº 2 de "El sombrero de tres picos", una de las obras cumbre de Manuel de Falla y el Concierto de Aranjuez, composición inmortal de Joaquín Rodrigo, dos exponentes monumentales de la música española, y la obra La mer, de Debussy, como cierre.

Thibaut García será el solista a la guitarra encargado de imprimir todo el carácter necesario a la partitura de Falla, y la orquesta actuará bajo la dirección del maestro Roberto González Monjas.



Desde la OSG tienen claro que el público gallego es clave "tienen un enorme conocimiento y saben perfectamente cuando una interpretación funciona, así que su opinión es clave para nosotros. Si el repertorio y la interpretación emocionan aquí, será un éxito en la gira británica".

