Una cita musical inolvidable: el Réquiem de Mozart llega al Palacio de la Ópera de A Coruña

El Palacio de la Ópera de A Coruña acogerá el 22 de febrero este espectáculo, interpretado por el conjunto Barucco y el Barucco Vokalensemble, bajo la batuta de Heinz Ferlesch, una de las figuras más destacadas del panorama coral europeo

Este domingo, A Coruña vivirá una experiencia musical inolvidable. El 22 de febrero, el Palacio de la Ópera acogerá Réquiem de Mozart – Hacia el paraíso, una propuesta de gran profundidad espiritual interpretada por la orquesta de instrumentos originales Barucco y el Barucco Vokalensemble, bajo la dirección de Heinz Ferlesch.

Concebido como un amplio arco espiritual que abarca más de mil años de historia de la música, el programa invita al público a emprender un viaje interior que culmina en el Réquiem en re menor, KV 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las obras más conmovedoras y universales del repertorio sacro.

Un puente entre mil años de música

El recorrido musical se abre con el canto gregoriano Da pacem Domine y traza un diálogo entre tradición y contemporaneidad a través de la música de Arvo Pärt y Knut Nystedt, cuya versión de Komm, süßer Tod de Johann Sebastian Bach crea un espacio suspendido entre tiempo y eternidad.

Las páginas sacras de Mozart -el luminoso Exsultate, jubilate y el recogido Ave verum corpus- preparan el camino hacia el gran monumento final: el Réquiem, una obra que condensa como pocas la tensión entre angustia y consuelo, entre oscuridad y luz.

Barucco y Barucco Vokalensemble

Barucco es uno de los principales conjuntos austríacos especializados en interpretación históricamente informada. Fundado por Heinz Ferlesch y el oboísta Andreas Helm, es conjunto residente para proyectos de Originalklang en la región Esterházy. Ha actuado en salas como el Wiener Konzerthaus, el Brucknerhaus Linz o el Festspielhaus St. Pölten, entre otros destacados escenarios europeos.

El Barucco Vokalensemble constituye el corazón de este programa. Integrado por especialistas internacionales, asume tanto las partes solísticas como las corales, garantizando flexibilidad artística y excelencia estilística. En el Réquiem, el coro sostiene la carga dramática -desde la intensidad del Dies irae hasta los pasajes de recogimiento más íntimo- en un delicado equilibrio con la riqueza tímbrica de la orquesta.

Este programa ha sido presentado con gran éxito en salas como el Brucknerhaus Linz y el Festspielhaus St. Pölten, recibiendo elogios tanto del público como de la crítica especializada.

Las entradas para etse concierto están a la venta a través de la web de Ataquilla.