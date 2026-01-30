La Festa do Queixo de Arzúa (A Coruña) desvela el cartel de su 51 edición

La 51 edición de uno de los festivales más emblemáticos e importantes de la comarca de Arzúa ya ha desvelado su cartel. Los días 28 de febrero y 1 de marzo, la Festa do Queixo volverá a la localidad y la convertirá en el epicentro gastronómico y musical de Galicia y de la provincia.

Será un fin de semana donde el protagonismo recaerá en el queso Arzúa-Ulloa y contará con el pregón del actor Federico Pérez Rey, conocido por sus papeles en las series Era Visto, Padre Casares o en la gran pantalla como en Cuñados o As bestas.

Otro de los protagonismos durante estos dos días también recae en la música, en la que casi una decena de artistas se darán cita en Arzúa en los conciertos gratuitos del festival.

En la primera jornada, el sábado, contará con la presencia de Dorian, Dakidarría, Dulzaro, Cool Nenas y Dogo, que harán resonar el recinto con música rock, pop o hip hop. Por otro lado, el segundo día, el domingo 1 de marzo, la protagonista será la música gallega con las actuaciones de Budiño, Ialma y MJ Pérez quien presentará su nuevo disco en exclusiva en su casa, en Arzúa.

El festival no solo contará con música, sino que cuenta con una variada programación cultural y gastronómica que contará con animación en la calle, torneo de ajedrez, showcookings, concurso de tapas, actividades infantiles y, como no, la Feira do Queixo, con degustaciones gastronómicas que mostrarán la versatilidad del queso de Arzúa.

Cada año, desde hace más de 50 años, Arzúa acoge a miles de personas que degustan el queso a la vez que disfrutan de una oferta musical variada y de calidad. Por su escenario pasaron bandas como La Pegatina, Los Secretos, Tequila o Ska-p y también grandes artistas del panorama musical gallego como Treixadura, Baiuca, Luar na Lubre, Heredeiros da Crus o Carlos Núñez.