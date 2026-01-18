Ofrecido por:
El teatro Colón de A Coruña reunirá a referentes de la música de autor en los próximos meses
Por su escenario pasarán artistas como Pedro Guerra y Javier Álvarez, Diana Navarro y Silvana Estrada
El Teatro Colón se convertirá en los próximos meses en un punto de encuentro para los amantes de la música de autor, con una programación que traerá a artistas de referencia nacional e internacional como Pedro Guerra y Javier Álvarez, Diana Navarro y Silvana Estrada.
Las entradas para todos los conciertos ya están disponibles en la plataforma Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense. "La programación del Teatro Colón refleja el compromiso del Gobierno local por acercar a la ciudadanía propuestas culturales de primer nivel. Queremos que A Coruña siga siendo un referente cultural, con espectáculos que combinan talento local y artistas reconocidos a nivel nacional e internacional", señaló el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.
Programación
El 6 de marzo, a las 20:30 horas, estarán en el Teatro Colón Pedro Guerra y Javier Álvarez; dos nombres esenciales de la canción de autor de los 90 vuelven juntos al escenario para celebrar una complicidad musical única. Los artistas revisitarán temas emblemáticos de sus carreras y presentarán nuevas sinergias en un concierto íntimo y vibrante, lleno de emoción, humor y ternura. Una oportunidad irrepetible para disfrutar de dos voces que marcaron una época.
La artista malagueña Diana Navarro, actuará en A Coruña a las 20:30 horas, celebra 20 años de carrera con la gira 'Ya no estoy sola', un espectáculo que recorre la copla, la neocopla, la zarzuela y el flamenco, estilos que definieron su trayectoria. Sonidos icónicos como 'Sola', 'El perdón' o '24 rosas' se mezclan con nuevas composiciones en una propuesta que es homenaje y renovación al mismo tiempo.
Cuac FM, la radio comunitaria de A Coruña, celebrará el 27 de marzo, a las 20:30 horas, sus tres décadas de existencia con una noche especial en el Teatro Colón. Sobre el escenario estarán Silvia Penide y César de Centi, artistas locales vinculados a la emisora, junto a Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, que conmemoran también sus diez años de carrera con un nuevo disco lleno de colaboraciones. Una cita que promete música, emoción y alguna sorpresa para recordar.
Por último, la cantautora mexicana Silvana Estrada, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista, presentará el 13 de junio, a las 21:00 horas su nuevo álbum 'Vendrán Suaves Lluvias', una obra íntima y luminosa que explora el renacimiento creativo tras la pérdida. Con una voz única y una sensibilidad poética que la sitúan como referente de la música latinoamericana actual, Silvana ofrecerá un concierto hipnótico y cargado de belleza.