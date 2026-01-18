El teatro Colón de A Coruña reunirá a referentes de la música de autor en los próximos meses

El Teatro Colón se convertirá en los próximos meses en un punto de encuentro para los amantes de la música de autor, con una programación que traerá a artistas de referencia nacional e internacional como Pedro Guerra y Javier Álvarez, Diana Navarro y Silvana Estrada.

Las entradas para todos los conciertos ya están disponibles en la plataforma Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense. "La programación del Teatro Colón refleja el compromiso del Gobierno local por acercar a la ciudadanía propuestas culturales de primer nivel. Queremos que A Coruña siga siendo un referente cultural, con espectáculos que combinan talento local y artistas reconocidos a nivel nacional e internacional", señaló el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

Programación

El 6 de marzo, a las 20:30 horas, estarán en el Teatro Colón Pedro Guerra y Javier Álvarez; dos nombres esenciales de la canción de autor de los 90 vuelven juntos al escenario para celebrar una complicidad musical única. Los artistas revisitarán temas emblemáticos de sus carreras y presentarán nuevas sinergias en un concierto íntimo y vibrante, lleno de emoción, humor y ternura. Una oportunidad irrepetible para disfrutar de dos voces que marcaron una época.

La artista malagueña Diana Navarro, actuará en A Coruña a las 20:30 horas, celebra 20 años de carrera con la gira 'Ya no estoy sola', un espectáculo que recorre la copla, la neocopla, la zarzuela y el flamenco, estilos que definieron su trayectoria. Sonidos icónicos como 'Sola', 'El perdón' o '24 rosas' se mezclan con nuevas composiciones en una propuesta que es homenaje y renovación al mismo tiempo.

Cuac FM, la radio comunitaria de A Coruña, celebrará el 27 de marzo, a las 20:30 horas, sus tres décadas de existencia con una noche especial en el Teatro Colón. Sobre el escenario estarán Silvia Penide y César de Centi, artistas locales vinculados a la emisora, junto a Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, que conmemoran también sus diez años de carrera con un nuevo disco lleno de colaboraciones. Una cita que promete música, emoción y alguna sorpresa para recordar.

Por último, la cantautora mexicana Silvana Estrada, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista, presentará el 13 de junio, a las 21:00 horas su nuevo álbum 'Vendrán Suaves Lluvias', una obra íntima y luminosa que explora el renacimiento creativo tras la pérdida. Con una voz única y una sensibilidad poética que la sitúan como referente de la música latinoamericana actual, Silvana ofrecerá un concierto hipnótico y cargado de belleza.