Presentada en A Coruña la programación de la Sociedad Filarmónica para el primer semestre de 2026

La Sociedad Filarmónica de A Coruña presentó esta mañana la programación del primer semestre de 2026, enmarcada en la celebración de su 122º aniversario de actividad ininterrumpida, consolidando así su papel como una de las instituciones musicales más antiguas y prestigiosas del país.

El presidente de la Sociedad Filarmónica, Rogelio Groba Otero, dio a conocer las líneas artísticas que marcarán esta nueva etapa, caracterizada por el equilibrio entre tradición y renovación, el compromiso con la excelencia interpretativa. La música de cámara y el repertorio nacional e internacional siguen siendo protagonistas

Así, en el transcurso del acto, se presentó la programación completa de los conciertos correspondientes a la segunda parte de la Temporada 2025–2026, que incluirá una cuidada selección de intérpretes y repertorios representativos de distintas tradiciones musicales y estéticas.

La temporada arrancará el 20 de enero con un concierto inaugural del Trío Rodin, una de las formaciones camerísticas con mayor proyección internacional en la actualidad. El grupo ofrecerá un programa que combinará obras de Joaquín Turina, Astor Piazzolla y Bedřich Smetana, uniendo repertorio español, argentino y centroeuropeo en una propuesta de gran riqueza expresiva y contrastes estilísticos.

La temporada continuará el 12 de febrero con el Dúo Iagoba Fanlo (violonchelo) y Juan Carlos Garvayo (piano), una de las referencias de la interpretación de la música española para esta formación; el 3 de marzo actuará el Cuarteto Diógenes, prestigiosa formación alemana especializada en el gran repertorio clásico y romántico; y el 21 de abril será el turno del American String Quartet, uno de los cuartetos más reconocidos del panorama internacional.

La música continuará el 13 de mayo con la orquesta residente, la Orquesta de Cámara Galega, bajo la dirección de Rogelio Groba Otero; y la temporada se cerrará el 26 de mayo con el Dúo Cassadó, una de las formaciones camerísticas españolas de mayor proyección internacional.

La Sociedad Filarmónica de A Coruña reafirma con esta temporada su vocación de difundir la música de calidad, apoyar a los grandes intérpretes y seguir acercando la música clásica a la ciudadanía, manteniendo vivo el espíritu que la ha definido desde su fundación hace más de un siglo.