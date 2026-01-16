Megadeth anuncia su gira de despedida en España: A Coruña, único concierto en Galicia en mayo 2026

Una de las bandas más grandes de la historia del metal entra en su capítulo final. Megadeth ha anunciado oficialmente su gira de despedida, con la que pondrá punto final a una trayectoria irrepetible tras 43 años marcando el rumbo del thrash metal mundial. A Coruña será, en mayo de 2026, su única parada en Galicia.

Fundada y liderada por el icónico Dave Mustaine, Megadeth no solo es una referencia absoluta del género, sino una de las bandas creadoras del thrash metal y miembro indiscutible del legendario Big Four junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Millones de discos vendidos, himnos eternos y una influencia que ha definido generaciones enteras de músicos convierten su legado en algo sencillamente inigualable.

España será protagonista de este adiós definitivo con tres oportunidades únicas e irrepetibles para despedirse para siempre de una auténtica leyenda viva del metal. Tres conciertos que pasarán a la historia y que ningún fan podrá volver a experimentar.

Valencia, El Roig Arena de Valencia (25 de mayo), el Coliseum de A Coruña (27 de mayo) y el Bizkaia Arena (BEC!) de Bilbao (29 de mayo) son los escenarios a los que se subirá la banda para decir adiós a más de 40 años de temas inolvidables.

Los conciertos forman parte de la Route Resurrection. La promotora señala que la preventa para aquellos que tengan entradas para el Resurrection Fest Estrella Galicia 2026 podrán adquirir su localidad desde el martes 20 de enero a las 10:00 horas, mientras que la venta general será desde el jueves 22 a las 10:00 horas a través de www.megadeth.es y Enterticket.

"No es una gira más"

"Estas tres citas históricas serán un recorrido definitivo por toda la carrera de Megadeth, con un setlist que repasará todos los grandes himnos que han convertido a la banda en una institución del metal, además de servir como presentación de su decimoséptimo y último álbum, de título homónimo, que verá la luz en los próximos días y que supone el broche de oro a una discografía legendaria", señalan desde la promotora.

Megadeth, además, llegará acompañado de dos invitados especiales que se anunciarán próximamente. "No es una gira más. No es un aniversario. Es la última vez", señalan desde la organización de los conciertos, que animan a disfrutar de la "despedida definitiva" de una de las bandas más grandes de la historia del metal.