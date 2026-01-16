Indiegentes actúa este sábado en A Coruña: "Ahora mismo disfrutamos más que nunca sobre el escenario"

Dos años le han servido a Indiegentes para hacerse un hueco en el panorama musical de A Coruña, donde este sábado inicia 2026 con un concierto en la Sala Malavida (calle Rey Abdullah, 13). Una actuación que a sus integrantes les hace especial ilusión por ser en casa y que servirá como impulso al salto que quieren dar fuera de la provincia coruñesa.

David Sánchez (vocalista), Román Camba (guitarra), Ricardo Acción (guitarra), Edgar García (bajista) y Javier Vázquez (batería) son los integrantes de esta banda que promete sorprender al público con alguna versión nueva. Un público que desde 2024 corea con ellos canciones de Siloé o Arde Bogotá y que podrá vibrar de nuevo con Indiegentes mañana.

Precisamente, a un día del concierto en la Sala Malavida, hablamos de lo bien que se lo pasan sobre el escenario y de todo lo que esperan del 2026. Mientras responden a Quincemil, trabajan para "aumentar el repertorio para llevar el indie en castellano a un sonido más duro y rockero".

Este sábado actuáis en la Sala Malavida. ¿Qué supone para vosotros arrancar el año con un concierto en A Coruña?

Para nosotros, arrancar el año en A Coruña es muy especial porque es nuestra casa, la ciudad donde vivimos los cinco y donde nació la banda. Nos hace muchísima ilusión empezar el calendario aquí, compartiendo el directo con la gente que nos apoya desde nuestro primer concierto y aprovechando para sumar nuevos amigos a la familia.

Este concierto es el pistoletazo de salida para un año en el que queremos dar un salto fuera de la provincia y empezar a movernos por salas más grandes de toda Galicia.

Además, nos sirve para presentar el reajuste que le hemos dado al repertorio. Seguimos fieles al indie en castellano, pero ahora con un punto más duro y rockero, centrándonos en temas y bandas que están pegando fuerte en los festivales de esta temporada para que la experiencia sea mucho más cañera, sin olvidarnos de esos grandes éxitos que todos disfrutamos en directo.

"La banda ha ido evolucionando y ahora mismo disfrutamos más que nunca sobre el escenario; estamos convencidos de que ese buen rollo se contagia y es la clave de que esto funcione" Indiegentes

Os definís como una banda indie rock en español. ¿Qué temas son los que más suenan en vuestros conciertos?

En nuestros bolos suenan bandas como Siloé, Arde Bogotá, Viva Suecia, Sexy Zebras, Ultraligera, SuperSubmarina o La M.O.D.A., entre otros, y temas como puedan ser Antiaéreo, Los Perros, Nena, Bien por ti, Si me necesitas llámame...

¿Y la canción con la que más vibra vuestro público?

Te diría que dos clásicos ya del indie: Emborracharme de Lori Meyers y La mujer de verde de Izal, pero las de Arde Bogotá y Viva Suecia vienen pisando fuerte.

¿Tenéis preparada alguna sorpresa (que se pueda desvelar) para el concierto de este sábado?

No desvelo cuál, pero llevamos algún tema nuevo de Ultraligera que estrenamos por primera vez en directo.

¿Cómo fue 2025 para la banda?

Más que hablar solo de 2025, nos quedamos con la trayectoria de estos dos últimos años, en los que el crecimiento ha sido constante. No deja de sorprendernos que la asistencia y las llamadas para tocar sigan subiendo, pero lo que más nos llena es la energía que nos transmite el público y ver cómo se suman caras nuevas en cada concierto.

La banda ha ido evolucionando y ahora mismo disfrutamos más que nunca sobre el escenario; estamos convencidos de que ese buen rollo se contagia y es la clave de que esto funcione.

¿Hay algún momento que recordéis con especial cariño?

No somos una banda que hagamos muchos bolos al año, con lo que para nosotros cada directo es algo especial, pero creo que si le preguntaras a algunos de la banda te responderían que está haciendo especial ilusión este concierto del sábado para el que el promotor de la sala nos augura que va a ser sold out…

"Estamos centrados en pulir ese nuevo directo para dar la talla en salas más grandes y escenarios al aire libre, con el objetivo de que la banda suene más actual y potente que nunca en cada rincón de Galicia" Indiegentes

¿Cómo se presenta 2026 para Indiegentes?

Para 2026 el plan es dar el salto a salas más grandes en A Coruña y fuera. Nos apetece mucho tocar en la calle ante una audiencia grande en alguna de las fiestas del año.

¿En qué proyectos estáis trabajando?

Nuestro proyecto principal es aumentar el repertorio para llevar el indie en castellano a un sonido más duro y rockero. Estamos centrados en pulir ese nuevo directo para dar la talla en salas más grandes y escenarios al aire libre, con el objetivo de que la banda suene más actual y potente que nunca en cada rincón de Galicia.