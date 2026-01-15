El Teatro Colón de A Coruña acogerá el estreno en España de "Piaf! The Show"

El Teatro Colón de A Coruña será el escenario del estreno en España de "Piaf! The Show", uno de los montajes musicales franceses de mayor éxito internacional de los últimos años.

Las entradas salen hoy a la venta a través de Ataquilla.com, para una función prevista el 18 de marzo, que rendirá homenaje a la mítica cantante Edith Piaf.

Dirigido por Gil Marsalla e interpretado por Nathalie Lermitte, el espectáculo recorre los momentos clave de la vida y carrera de Piaf mediante una puesta en escena envolvente y cuidada, que ya ha conquistado al público de todo el mundo.

La producción acumula más de 1.000 funciones en más de 50 países, con más de un millón de espectadores, tras pasar por grandes escenarios internacionales desde Washington hasta Sídney. La cita en A Coruña marcará el inicio de su gira española.

La llegada de "Piaf! The Show" coincide con la conmemoración del 110 aniversario del nacimiento de Edith Piaf, una figura que, en palabras de la propia Lermitte, "influyó en todas y todos los artistas, hombres y mujeres".

La cantante francesa dejó una huella imborrable en la historia de la música con una voz única que inmortalizó temas universales como La vie en rose o Non, je ne regrette rien.

La escenografía transporta al público a los espacios más emblemáticos de la biografía de Piaf, desde el barrio parisino de Montmartre hasta el Olympia, donde firmó algunas de sus actuaciones más recordadas.

Un viaje emocional que combina música, imágenes y atmósferas para revivir la intensidad de una de las grandes leyendas del siglo XX.