Melendi anuncia un segundo concierto en A Coruña tras agotar las entradas para el 14 de noviembre

Melendi ha anunciado un segundo concierto en A Coruña este 2026 tras agotarse las entradas para el 14 de noviembre. El artista asturiano visitará el Coliseum de la ciudad herculina también el día 13 del mismo mes para deleitar a su público con una actuación.

Ambos conciertos forman parte de la gira con la que el artista asturiano presentará en directo su próximo e inminente álbum de estudio, Pop Rock, un proyecto concebido para el directo y que está registrando una gran acogida antes incluso de la publicación del disco.

El tour, de hecho, ha agotado ya seis de los nueve conciertos anunciados, con cerca de 100.000 entradas vendidas, lo que ha motivado la incorporación de nuevas fechas.

Cartel del concierto de Melendi en A Coruña el 13 de noviembre. Cedida

Las entradas para el segundo concierto de Melendi en A Coruña se podrán adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense, así como online: en la página web del artista y en Ataquilla. La venta de localidades se abre mañana viernes 16 de enero a las 10:00 horas.

Conectar con el público

Pop Rock se presenta como una nueva etapa en la carrera de Melendi tras Likes y Cicatrices (2021) y la celebración de 20 años sin noticias (2023). El artista asturiano busca con este trabajo conectar con el público a través de "letras cercanas y canciones que ya forman parte del imaginario colectivo", explican desde la discográfica Sony Music.

La reciente gira 20 años Sin Noticias ha impulsado la internacionalización del artista, con más de un millón de asistentes a nivel global y una presencia a ambos lados del Atlántico. En España, sumó más de 700.000 asistentes y 'sold out' en todos los recintos.