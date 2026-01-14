Natalia Lacunza presenta su nuevo disco en Galicia: "Va a gustar más en directo que en las plataformas"

El pasado mes de noviembre Natalia Lacunza lanzaba su nuevo trabajo N2STAL5IA, su segundo álbum de estudio tras su primer álbum, Tiene que ser para mí (2022), y sus tres EPs, Duro, Otras Alas y ep2. Se trata de un nuevo disco más íntimo, fresco y maduro, y que consolida a la cantante navarra como una de las voces más singulares y especiales del panorama musical actual.

Natalia irrumpió en los escenarios en el año 2018, cuando participó en la décima edición del programa Operación Triunfo, en la que llegó a ser finalista de la edición y conseguir el tercer puesto con el 29% de los votos. A partir de ahí, comienza a construir su carrera y a definir su lenguaje propio, colaborando con artistas como Guitarricadelafuente, con quien publica su sencillo debut Nana triste, con Aitana, Ana Mena, Shego, Leiva o María Escarmiento, con quien coincidió en la misma edición de 'OT'.

Entre la nostalgia, la crisis de los 25 y su yo más íntimo, este nuevo proyecto supone una evolución artística a lo anteriormente hecho por la artista, y sus canciones SABES QUÉ???, Otro Culito o Un Castigo ya acumulan más de un millón de escuchas cada una.

Este jueves, 15 de enero, la artista navarra comenzará su nueva gira en la Sala Capitol de Santiago, la primera oportunidad de disfrutar en directo de N2STAL5IA y con el que recorrerá por las principales ciudades y salas del país.

Se trata de un disco un poco distinto a lo que nos tenías acostumbrados con tu anterior álbum Tiene que ser para mí, pero que dabas algunas pinceladas de estos sonidos más electrónicos con la publicación del EP Duro. ¿Cómo ha sido este proceso de producción?

Este disco ha sido como el resultado del trabajo de todos los años de carrera que llevo en general. Creo que, poco a poco, he ido sintetizando sonidos y la forma de trabajar. He conseguido también como autora, compositora y productora, pero como productora ejecutiva porque yo realmente no sé utilizar un ordenador, pero lo que he conseguido es saber decir las palabras correctas para que otras manos puedan hacer lo que yo tengo en mi cabeza.

En este disco lo que sí que ha pasado es que al final he trabajado con mucha más gente. Me he juntado con más gente a componer también, he tenido una mano derecha todo el rato, que ha sido Diego 900, que es muy amigo mío.

Venimos de mundos muy distintos, pero hemos conseguido converger en este álbum entre el pop, entre lo melódico y lo chanteado, entre la poesía pero la mundanidad, un poco también, como lo casual y lo ordinario, y lo poético. Eso me ha encantado, la verdad y creo que es el álbum que mejor cuenta las cosas que quiero contar y de todos los trabajos que he hecho.

Es un disco un más personal donde, por ejemplo, te reencuentras con esta Natalia de 4ºB en tu canción SABES QUÉ???. ¿Por qué decidiste escoger la nostalgia como hilo conductor del disco? De hecho el propio nombre del disco ya deja bastante que ver.

Tuve un momento de un poco de catarsis personal, de pensar que yo tenía que ser otra cosa diferente a lo que era y a lo que me salía. Esta cosa que nos pasa mucho a las mujeres de sentir que nunca eres suficiente y que lo que tienes que aportar es mediocre o siempre puede ser mejor. Tuve varios momentos en los que intentaba un poco huir de mí misma, sentía que tenía esta tendencia demasiado emocional, demasiado catastrófica, todo el rato intentando o plasmando el vacío existencial que me corrompe muchas veces, que yo creo que esto es una cosa 'meganormal'.

Me he dado cuenta de que si literalmente esto es lo que me está saliendo a expresar, lejos de intentar escaparme de ello, tengo que abrazarlo y hacer que brille lo más que pueda, que es un poco lo que ha pasado en este disco. Dejé de andarme con tonterías y dije: "pues si no puedo con mi enemigo, me voy a unir a él y voy a hacer este álbum" que claramente va de la nostalgia y que además la nostalgia es algo que yo siento que tengo dentro de mí constantemente, sin mucho remedio.

Se unen un poco las dos cosas: el aceptarme a mí misma y también narrar un momento en el que vives un poco anclado al pasado, que yo creo que es normal también en esta edad como de los 25 o 26 años, cuando toda la idea que tú tenías de tu propia juventud no es lo que se suponía que tenía que ser y tienes como que volver a resignificar un poco todo. Además te sientes muy sola y muy adulta por primera vez en la vida, como que ya la adolescencia y la inocencia se quedan un poco atrás, y estás jugando a juegos serios.

Se comenta mucho la crisis de los 50 o 40, pero muy poca la de los 25. Muchas nos hemos sentido representadas en este nuevo disco por afrontar esa crisis de edad, pasarla y que luego, como dices en SABES QUÉ???, "qué coño ha pasado, tengo 26" y te tienes que seguir enfrentando a más crisis existenciales. Como artistas, y como mujer, ¿cómo las afrontas?

Pues maja, como puedo, con una mano delante y otra detrás (ríe). Creo que lo importante es saber que todo es circular, que todo es pasajero, que siempre vamos a volver a las mismas preguntas y a los mismos conflictos, pero cada vez al final los vas a enfocar de forma más inteligente y más resolutiva.

El objetivo no es que dejen de pasar esas crisis, sino que cada vez las enfrentes con más herramientas. Es una cosa que si estás dispuesto a aprender y entiendes que la vida es aprender todo el rato lo vas a acabar llevando cada vez mejor.

También es verdad que cada momento de la vida tiene sus problemas, sus complicaciones y van a ser distintos cada vez. A pesar de que sean distintos, te hacen llegar a los mismos puntos todo el rato y es un poco irónico y es un poco ridículo también, pero es que el ser humano es un poco ridículo.

En tu canción Plastilina mencionas que "no quieres bañarte en oro", pero algunas de tus nuevas canciones, como Apego Feroz o Un Castigo, sobrepasan el millón de escuchas en plataformas. ¿Cómo afrontas estos números?

Hay momentos y momentos. Al final los números son una cosa muy volátil y que tampoco refleja del todo la realidad de la solvencia de un artista, porque tú puedes tener millones y millones de escuchas y luego no vender ni una entrada, o puedes tener un deal discográfico en el que tus temas no son tuyos y por muchas miles y millones de reproducciones que tengan, pues tú tampoco estás viendo todo el dinero que estás generando ni muchísimo menos.

Es normal que llame la atención, como de "mira qué bien va esto o qué mal va esto" y es normal también que te ilusione cuando de repente se te mete un tema en los más virales de Spotify. muy guay, pero que la euforia esa no tenga que ser un constante. Creo que hay que enfrentarlo más como un "estoy orgullosa, contenta y representada por mi propio trabajo" y eso es lo más importante, más allá de los números que haga o deje de hacer, porque eso para empezar es bastante aleatorio y para seguir no determina el valor de lo que tú estás haciendo.

Comenzarás tu gira aquí en Santiago, no sé si ha sido casualidad haber empezado en Galicia.

Ha sido un poco casualidad, pero a mí me encanta que sea lo primero, porque además me muero de ganas de ir a vuestra tierra. Me encanta, tengo súper buenos recuerdos, y además la sala es súper chula.

Yo creo que va a ser un estreno muy bonito, estoy muy contenta y vengo de hacer los ensayos generales este finde y súper bien, o sea que tengo muchas ganas porque todavía no escucho a la gente cantar los temas nuevos. Y eso va a ser muy fuerte, igual no puedo ni cantar de la emoción.

¿Cómo te has sentido arropada por el público gallego durante estos años?

La verdad es que siempre súper bien. Yo no sé qué me pasa con Galicia, me pasa como con pocos sitios, pero me pasa con Galicia y con Murcia, que están cada uno en una punta, pero en ambos lugares siento como que la gente tiene muy buen gusto, la gente tiene una sensibilidad y una forma de escuchar y de estar en los conciertos y de apreciar la música.

Siento que hay mucho talento en sí,me pone un poco nerviosa por eso, pero luego siempre sale súper bien. Espero que la gente me diga con acento gallego que le ha encantado el concierto y yo me iré a mi casa feliz.

¿Cómo será esa vuelta a los escenarios con este nuevo disco?

He vuelto un poco al concepto banda, echaba un poco de menos llevar una batería, un bajo eléctrico o muchos coros en directo. Va a ser como un concierto más de banda que el formato que ya solíamos llevar hasta ahora, que era un poco más electrónico, un poco más digital y este hay bastante más cosa orgánica.

Es una cosa que me encanta, que hay muchísimos arreglos corales preciosos. Se crea una energía súper guay y tengo la sensación de que el disco va a gustar más en directo que en las plataformas y creo que eso es un dato súper importante la verdad.