Aitor Vázquez Torres, ganador del Premio Andrés Gaos de la Deputación de A Coruña

El compositor y director Aitor Vázquez Torres ha resultado ganador en el XVI Premio Internacional Andrés Gaos de Composición Musical en la modalidad de orquesta con su obra Fenda. El músico fue reconocido por el jurado por su "coherencia formal" y por su "conocimiento técnico" además de "la claridad en los gestos y los recursos de la escritura orquestal".

La resolución tuvo lugar durante tres jornadas en el Palacio de la Ópera de A Coruña, donde la Sinfónica de Galicia interpretó las tres obras finalistas: Shunya de Manuel Contreras, Ideograma de Juan Cruz Guevara y Fenda de Aitor Vázquez.

Vázquez ya fue premiado en la edición de noviembre en la categoría ensemble con Sonora - Unha fisura da poesía de Chus Pato. Cada premio está dotado con 6.500 euros. Desde 2021, el director participa como invitado en el Arxis Ensemble y acude de manera habitual a citas como el Festival RESIS de A Coruña, los ciclos Matinais Musicais de Santiago o el Premio Internacional Andrés Gaos de Composición Musical.

En esta edición, el jurado estuvo presidido por la deputada de Cultura, Natividade González, e integrado por César Aires Oliveira Melo Nunes Viana, José Manuel López López, María Domínguez Pérez, Haruna Takebe y Juan Antonio Cuéllar Sáenz, actuando como secretaria Manuela Muñiz Souto.