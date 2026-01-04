Estos son los grandes festivales confirmados en Galicia para 2026: fechas y primeros artistas

Son muchos los que, año tras año, marcan en el calendario la fecha en la que se celebra su festival favorito. Y en Galicia hay mucho donde escoger. La comunidad gallega se ha convertido en un referente con grandes eventos musicales que brindan al público la oportunidad de disfrutar de artistas de talla nacional e internacional, sin dejar a un lado a aquellos que dan voz a la música tradicional.

Morriña Fest, Atlantic Pride, PortAmérica, Resurrection Fest... Algunos festivales ya calientan motores y han comenzado a anunciar su cartel tras avanzar las fechas en las que regresarán, un año más, a deleitar a los amantes de la música con su propuesta. Las entradas y los abonos, además, están ya a la venta en muchos casos.

Otros eventos, como el popular Festival Noroeste de A Coruña o el Reggaeton Beach Festival de Nigrán, todavía no han anunciado las fechas de celebración ni los artistas que actuarán. En todo caso, hacemos un repaso por los grandes festivales de Galicia que ya han confirmado fechas, así como algunos de los artistas que actuarán en ellos. Toma nota.

Surfing the Lérez

Imagen de archivo del Surfing the Lérez.

Fechas : 12 y 13 de junio

: 12 y 13 de junio Lugar: Pontevedra

Este festival gratuito ya tiene fecha para 2026: será los días 12 y 13 de junio. Esta romería de rock&roll anunciará próximamente los primeros artistas que forman parte de su cartel, con el que busca repetir las cifras de asistencia de años anteriores: entre 30.000 y 40.000 vecinos y visitantes disfrutan de este festival.

O Son do Camiño

El grupo Linkin Park en uno de sus conciertos.

Fechas : 18, 19 y 20 de junio

: 18, 19 y 20 de junio Lugar: Monte do Gozo, en Santiago de Compostela

Linkin Park, Kate Perry y Dani Martín son los primeros confirmados de O Son do Camiño 2026, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Santiago. El festival, que en 2025 cerró su edición más exitosa con 125.000 asistentes, ya tiene los abonos a la venta a través de su página web. Desde su primera edición en 2018, el festival ha colgado el cartel de sold out en todas sus ediciones y para la del próximo año ya se han agotado casi todos los tramos de abonos.

Noites do Porto

Imagen del concierto de La Casa Azul en la edición 2025. Andrea Sánchez.

Fechas : del 22 de junio al 5 de julio

: del 22 de junio al 5 de julio Lugar: A Coruña

El festival Noites do Porto ya tiene fechas para su edición de 2026:adelanta su calendario y se celebrará entre el 22 de junio y el 15 de julio de 2026. Esta nueva edición será la más ambiciosa desde su creación en 2021 y, según señalan desde la organización, habrá una programación de quince días que mantendrá su esencia: calidad, eclecticismo y directos únicos en espacios singulares de la urbe.

Resurrection Fest

Concierto de Iron Maiden. Foto: Dena Flows

Fechas : del 1 al 4 de julio

: del 1 al 4 de julio Lugar: Viveiro (Lugo)

La vigésimo primera edición del Resurrection Fest Estrella Galicia ya tiene todo listo para volver a Viveiro tras batir todos sus récords en 2025. Iron Maiden y su gira Run For Your Lives, Limp Bizkit, Marilyn Manson o Sabaton son los cabezas de cartel de la edición de 2026, que ha confirmado la participación de numerosos artistas. Las entradas por días y los abonos ya están a la venta a través de su página web.

PortAmérica

Festival PortAmérica 2025 Festival PortAmérica

Fechas : del 9 al 11 de julio

: del 9 al 11 de julio Lugar: Portas (Pontevedra)

La Azucreira de Portas acogerá un año más el PortAmérica, que ya ha vendido gran parte de sus abonos (quedan algunos a la venta en su web). Rigoberta Bandini, The Rapants, Hombres G, M Clan, Dani Martín o Grande Amore son algunos de los artistas que se subirán al escenario para hacer vibrar al público, que podrá disfrutar un año más del ShowRocking comisariado por Pepe Solla (Casa Solla, Poio).

Atlantic Pride

Atlantic Pride 2025 Cedida

Fechas : del 5 al 12 de julio

: del 5 al 12 de julio Lugar: A Coruña

Miriam Rodríguez es la primera confirmada del Atlantic Pride 2026: actuará en los Jardines de Méndez Núñez el 10 de julio. O Orgullo do Norte, que en su edición 2025 reunió en A Coruña a 45.000 personas, está preparando un "cartel musical ecléctico, divertido, actual e diverso" para reunir una vez más a grandes figuras pop de hoy y de siempre, así como coloridas actuaciones de drags, DJ de referencia. Además, volverá a concovar el Certame Literario de Literatura LGTBIQ+, creado en 2019.

Festival de Ortigueira

Festival de Ortigueira 2024 David Bermejo

Fechas : del 9 al 12 de julio

: del 9 al 12 de julio Lugar: Ortigueira (A Coruña)

Declarado de Interés Turístico Internacional, el Festival de Ortigueira reúne cada año a miles de personas desde hace casi cinco décadas. Considerado un referente mundial del folk y de la música celta, este evento que se celebrará el próximo mes de julio mantiene abierto hasta el 14 de agosto el concurso de diseño del cartel de 2026. Todavía no ha confirmado a los artistas que actuarán, aunque se irán conociendo a lo largo de los próximos meses.

Atlantic Fest

El Atlantic Fest de Vilagarcía (Pontevedra) anuncia las primeras confirmaciones de su décimo aniversario Cedidas

Fechas : del 17 al 19 de julio

: del 17 al 19 de julio Lugar: Vilagarcía de Arousa

Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Nacho Vegas y Carlos Ares son las primeras bandas confirmadas del Atlantic Fest 2026. Los abonos para el festival ya están a la venta y, de hecho, el primer tramo está ya agotado. Al comprar el abono estarán también disponibles los suplementos de camping / glamping.

Coruña Sounds

Concierto de Scorpions en A Coruña Aurora Santos

Fechas : por confirmar al completo. Habrá un concierto el 18 de julio

: por confirmar al completo. Habrá un concierto el 18 de julio Lugar: A Coruña

Alejandro Sanz ofrecerá un concierto en A Coruña el próximo año. El artista actuará en el muelle de Batería el 18 de julio: es la primera confirmación del ciclo Coruña Sounds 2026. Sanz es uno de los cantantes que más veces ha estado en la ciudad, con 12 visitas. Las entradas para disfrutar del concierto de su gira Y ahora qué están a la venta.

17º Ribeira Sacra Festival

Un concierto en un barco por la Ribeira Sacra en una edición anterior del festival

Fechas : del 24 al 26 de julio de 2026

: del 24 al 26 de julio de 2026 Lugar: Ribeira Sacra

Dezasete Graos Ribeira Sacra aúna "conciertos en lugares insólitos, experiencias únicas diseñadas para sentir el territorio y momentos que mezclan música, vino y gastronomía" en un entorno único. Este 2026, el festival celebra su décimo aniversario y lo hace con los primeros abonos agotados en pocas horas. La organización del evento comenzará a desvelar "pronto" todo lo que ha preparado para esta edición tan especial.

Morriña Fest

Festival Morriña Fest de A Coruña Quincemil

Fechas : 24 y 25 de julio

: 24 y 25 de julio Lugar: A Coruña

El Morriña Fest 2026 se celebrará los días 24 y 25 de julio de 2026 en el Porto de A Coruña, un enclave ya consolidado como escenario clave de grandes eventos musicales. Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera son las primeras confirmacionesde este evento para el que ya es posible adquirir los abonos a través de su página web.

La organización, además, señalaba el pasado mes de diciembre que más artistas se anunciarán próximamente, completando un cartel pensado para públicos diversos.

SonRías Baixas

Imagen de la edición de 2025 del SonRías Baixas Javier Bragado

Fechas : del 30 de julio al 1 de agosto

: del 30 de julio al 1 de agosto Lugar: Bueu

El SonRías Baixas de Bueu calienta motores para su próxima edición, que se celebrará entre el jueves, 30 de julio, y el sábado, 1 de agosto. Será en el recinto de As Lagoas y contará con las actuaciones de LA M.O.D.A., La Pegatina y Hoonine, entre otros artistas que la organización confirmará próximamente. Los abonos ya están a la venta a través de su página web.

Río Verbena Fest

Rio Verbena Fest, concierto de Loquillo Rio Verbena Fest

Fechas : 21 y 22 de agosto

: 21 y 22 de agosto Lugar: Pontevedra

El Río Verbena Fest calienta motores para su quinta edición, que se celebrará los días 21 y 22 de agosto de 2026 en el exterior del Recinto Ferial de Pontevedra. El festival, cuyos abonos ya se pueden adquirir, ha confirmado ya los primeros artistas: Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares, Sidonie, Sanguijuelas del Guadiana, Yoly Saa, Luis Fergán, Cora, Los Acebos y Señora DJ.

Recorda Fest

Recorda Fest 2025 en A Coruña. Recorda Fest

Fechas : 4 y 5 de septiembre

: 4 y 5 de septiembre Lugar: A Coruña

Beret, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Inazio, Mafalda Cardenal e Hydn son los primeros artistas confirmados del Recorda Fest 2026. El evento, que el pasado 2025 reunió a 20.000 personas en A Coruña, regresará este verano al puerto coruñés con una amplia oferta musical. Los abonos para disfrutar de este festival están a la venta.

Revenidas

Actuación de The Rapants en Revenidas 2025 Revenidas

Fechas : del 10 al 13 de septiembre

: del 10 al 13 de septiembre Lugar: Vilaxoán de Arousa

El Festival Revenidas de Vilaxoán de Arousa regresará los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2026. Los primeros abonos salieron ayer sábado a la venta, antes incluso de conocerse los artistas que conformarán el cartel. Uxía, Xisco Feijóo, O Rableo, Dakidarría, Budiño y Xabier Díaz fueron algunos de los artistas de la edición de 2025, que contó con numerosas actividades.

Caudal Fest

Éxito de asistencia en el Caudal Fest 2025. Caudal Fest.

Fechas : 18 y 19 de septiembre

: 18 y 19 de septiembre Lugar: Lugo

El evento que cada año despide el verano se celebrará este 2026 los días 18 y 19 de septiembre en el jardín del Pazo de Feiras e Congresos de Lugo consolidado como el tercer festival más importante de Galicia. Lori Meyers, Siloé, Ultraligera, Xoel López, La La Love You, Pignoise, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras, Barry B, Leire Martínez, Ortiga, Besmaya, Anni B Sweet e Inazio son los primeros artistas confirmados de este festival para el que ya es posible adquirir entradas.