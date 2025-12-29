El concierto Chorus reunirá en el Coliseum de A Coruña a 650 músicos el 11 de enero de 2026

El proyecto educativo Chorus celebrará su Concierto por la Paz el domingo 11 de enero en el Coliseum de A Coruña. La iniciativa, con entrada libre hasta completar aforo, permitirá reunir a más de 650 personas sobre el escenario.

El concierto incluye la participación de cientos de alumnos y profesores de música, además de agrupaciones instrumentales de altísimo nivel como la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional, el Coro MiniGaos, el Coro Gaos Nuevo y el Coro Gaos. La cita será la primera colaboración pública de gran calado de las dos formaciones orquestales de la OSG en 2026.

Se suman a este trabajo coral y orquestal distintos y reconocidos cantantes que quieren agradecer el esfuerzo y el compromiso de los escolares coruñeses en su canto por la Paz como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho.

El evento incluye la recogida solidaria de material escolar en las puertas de acceso al Coliseum para la Escuela Coruña de Senegal, coordinada por Ecodesarrollo Gaia: lápices, gomas de borrar, afilalápices, libretas, lápices de colores, reglas, escuadras y cartabones.

La entrada al Coliseum será libre hasta completar aforo a partir de las 18:00 horas, para empezar el concierto a las 19:00 horas.

El repertorio que se interpretará contará con piezas de películas de Disney (Hércules, 101 Dálmatas, Toy Story, El Rey León, Frozen...), y The Greatest Showman, así como versiones de canciones de artistas internacionales como Michael Jackson, Lionel Ritchie o Coldplay.

La alcaldesa Inés Rey definió este concierto como "la representación viva del modelo de ciudad que defendemos. Una A Coruña solidaria que educa, que cuida y que avanza desde un ambicioso proyecto educativo: la creación del mayor coro infantil y juvenil para ofrecerle al mundo un mensaje claro de que A Coruña canta por la Paz".

La regidora estuvo acompañada en la presentación por el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego. El proyecto Chorus cuenta con la colaboración de diferentes entidades y empresas coruñesas, como Marineda City, Gadisa, Bonilla y Cabreiroá, que apoyan a la producción y colaboran con la atención a los artistas y escolares participantes en la función.