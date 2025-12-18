Familia Caamagno presentará su nuevo disco en la Sala Capitol de Santiago el 6 de febrero

Familia Caamagno presentará en directo su tercer LP Disco Comarcal, en una noche que prometen será inolvidable y que tendrá lugar el 6 de febrero en la Sala Capitol de Santiago de Compostela.

El recinto se transformará en una auténtica sala de fiestas comarcales, como la de los años 80 y 90 en Galicia, para recibir y celebrar, por todo lo alto, el nuevo álbum de los Caamagno.

La banda de Sigüeiro, que en este 2026 festeja 15 años sobre los escenarios, dará a conocer en vivo sus nuevos temas del álbum, de los que ya se conocen De paseo en Portugal y Disco comarcal, y que saldrá a la venta a finales del mes de enero.

Será un espectáculo único, los Caamagno arreglarán sus canciones y darán una vuelta por su repertorio en una fiesta inolvidable de la mano de A Orquestra do Quince, formación con cuatro instrumentistas de viento y un teclista.

Disco Comarcal es el tercer LP del quinteto power pop de Sigüeiro. El álbum pone el foco en el papel social que jugaron las discotecas comarcales de los años 80 y 90, abandonadas o cerradas a día de hoy.

Las entradas para la presentación de este nuevo trabajo estarán a la venta desde mañana, por 17 euros más gastos de gestión, a través de la página web oficial de la Sala Capitol.

A la hora de comprar la entrada, la Sala Capitol y los Caamagno habilitarán la opción para comprar un pack en el que se incluye el acceso al concierto y el vinilo con un descuento del 20% sobre el precio original.

El disco (cuya portada está firmada por el diseñador gráfico Álvaro Fernández) se podrá recoger el mismo 6 de febrero durante la presentación en el puesto de merchandising que se habilitará en el recinto, en el que también se podrán adquirir otras novedades.