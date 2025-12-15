Primeros confirmados del Morriña Fest 2026 en A Coruña: Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera

El Morriña Fest 2026 da el pistoletazo de salida a su próxima edición con el anuncio de sus primeros artistas confirmados. El festival se celebrará los días 24 y 25 de julio de 2026 en el Porto de A Coruña, un enclave ya consolidado como escenario clave de grandes eventos musicales.

El festival sitúa el foco en un cartel que vuelve a apostar por la diversidad musical y por nombres de primer nivel del panorama nacional e internacional. Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera son las primeras confirmaciones de este evento que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de los Concertos do Xacobeo, y el Concello da Coruña.

Los primeros confirmados

Myke Towers es uno de los artistas más influyentes del panorama urbano internacional. El puertorriqueño llegará al Morriña Fest 2026 con un directo arrollador y un repertorio repleto de éxitos globales, consolidándose como uno de los grandes reclamos de esta edición.

El cartel suma también a Juanes, una de las figuras más reconocidas de la música latina a nivel mundial. Con una trayectoria marcada por múltiples premios y una colección de canciones que forman parte de la historia reciente de la música en español, su actuación promete ser uno de los momentos más destacados del festival.

Primer avance del cartel del Morriña Fest 2026. Cedida

La escena urbana gallega y nacional estará representada por Hard GZ, uno de los artistas más sólidos y respetados de los últimos años. Su presencia en el Morriña Fest reafirma la apuesta del festival por el talento cercano y por propuestas con una fuerte conexión con el público.

Completa este primer anuncio Belén Aguilera, una de las voces más relevantes del pop alternativo actual. La artista catalana aportará al festival su universo sonoro personal y una propuesta que destaca por su sensibilidad, frescura y capacidad de conectar con nuevas generaciones.

Este primer avance es solo el comienzo, ya que más artistas se anunciarán próximamente, completando un cartel pensado para públicos diversos.

¿Cuándo saldrán las entradas a la venta?

Las entradas para el Morriña Fest 2026 saldrán a la venta mañana, martes 16 de diciembre, a las 12:00 horas en la web del festival: www.morrinafestival.com

Morriña Festival es un evento que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos Do Xacobeo. A su vez, como viene pasando desde 2022, el festival cuenta con el apoyo fundamental de Concello da Coruña.