El compositor Fernando Vázquez Arias cede al Concello sus obras inspiradas en A Coruña

La ciudad de A Coruña es uno de los temas fundamentales de la extensa obra musical del compositor gallego Fernando Vázquez Arias. Este hecho, señala, fue lo que le impulsó a ceder la propiedad de varias de sus partituras al Concello.

Las piezas clásicas recorren algunos de los puntos más emblemáticos del callejero coruñés, desde el Obelisco hasta la Torre de Hércules, pasando por la Marina, el Orzán o O Parrote.

"Considero A Coruña mi ciudad adoptiva. Es donde desarrollé una parte muy importante de mi carrera. Por eso quería tener este gesto con la alcaldesa y con el Concello. Muchas de estas piezas aún no se han interpretado y ahora están totalmente disponibles para que se haga algo bonito con ellas", señaló Arias, que esta tarde entregó en mano sus obras a Inés Rey en el comedor Abelenda de María Pita.

"Fernando Vázquez Arias es una de las figuras clave de la escena de la música clásica gallega de las últimas décadas, y estamos muy honrados de recibir este regalo", afirmó Rey. También estuvo presente en el acto el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

Fernando Vázquez Arias ha mantenido desde su juventud una relación muy estrecha con la ciudad, ya que se formó en las aulas de su conservatorio. Además, fue el fundador de la Escuela Amadeus de A Coruña y de la Nueva Orquesta Sinfónica de Galicia.

En su trayectoria destacan las conocidas composiciones para piano, las cantatas para coro y solistas, las obras para orquesta sinfónica o sus incursiones en la música de cámara, entre muchas otras. Además, firmó la ópera A Raíña Lupa.