Rodrigo Cuevas presentará 'La Belleza' en A Coruña en 2026: será su único concierto en Galicia

Rodrigo Cuevas regresará a A Coruña en 2026 para presentar La Belleza. El artista asturiano ha anunciado las primeras fechas de su próximo tour, entre las que se incluye una única actuación en Galicia: será el 30 de abril en la ciudad herculina.

Considerado el artista más irreverente de la escena musical estatal, Rodrigo Cuevas presentará su nueva propuesta escénica en A Coruña a finales de abril. Los detalles del concierto se darán a conocer próximamente, pero el cantante ya ha anunciado que la nueva gira será de "fantasía escénica y argumental", poniendo el foco "en el lugar en el que los sueños y lo hermoso se funden con lo terrenal".

La venta de entradas, por otro lado, se realizará a través de la web rodrigocuevas.sexy, en la que se ampliará la información sobre el concierto de A Coruña en las próximas jornadas.

Gira 'La Belleza' de Rodrigo Cuevas. Cedida

El anuncio de la gira de Rodrigo Cuevas y de su regreso a Galicia coincide con el lanzamiento de Un mundo feliz, sencillo publicado esta misma semana y en el que colabora con Massiel. Un canto a la libertad individual, a que cada persona se muestre como es realmente. Esta canción está ya disponible en las principales plataformas digitales.