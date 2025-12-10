Festival Morriña Fest de A Coruña

La edición 2026 del Morriña Fest en A Coruña ya tiene fechas

Se celebrará los días 25 y 26 de julio del próximo año. Las primeras confirmaciones y abonos a la venta serán anunciados en las próximas semanas

A pesar de que aún quedan varios meses por delante para su celebración, la cuenta atrás para una nueva edición del Morriña Fest en A Coruña ya ha empezado. Este miércoles, la organización ha desvelado, a través de redes sociales, las fechas oficiales en las que se celebrará el festival el próximo año 2026, coincidiendo con las de su pasada edición.

El festival volverá a llenar de música la ciudad de A Coruña los días viernes 25 y el sábado 26 de julio del próximo año 2026. A pesar de que no se ha confirmado, todo parece indicar de que el festival regresará a un Muelle de Batería que se afianza como uno de los recintos estrella de la ciudad para albergar conciertos de gran envergadura.

En la edición de 2025, el Morriña Fest acogió a más de 40.000 personas que se acercaron a ver a artistas de la talla de Duncan Dhu, Recycled J, Alcalá Norte, Pignoise, Ozuna y Miriam Rodríguez. Para el 2026, por el momento, solo se conocen las fechas, teniendo que esperar todavía para que la organización desvele en las próximas semanas los primeros artistas confirmados y ponga a la venta los abonos.