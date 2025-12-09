El coruñés Íñigo Quintero cruza el charco: anuncia una gira internacional que llegará a Miami

Íñigo Quintero vuelve a dar un salto en su carrera. El artista coruñés, que conquistó el mundo en el verano de 2023 al alcanzar el número uno global de Spotify con Si no estás, ha anunciado una nueva gira internacional que lo llevará por Europa y, por primera vez, también a América.

La última parada: Miami. Pasando por ciudades tales como París, Milán o Berlín. Una gira que incluirá Madrid como única actuación en España, y que de ahí partirá a destinos como Ciudad de Mexico, Buenos Aires y Lisboa.

Después del éxito de su tour del año pasado —que incluyó un concierto muy especial en su ciudad natal, A Coruña, el 8 de marzo de 2025 en la Sala Inn—, Quintero ha querido ir más allá y llevar su música a nuevos públicos a ambos lados del Atlántico.

Las primeras ciudades ya han sido confirmadas, junto con los horarios de lanzamiento de entradas. Todas ellas este miércoles, con distintos horarios dependiendo de la diferencia horaria.

La expectación ya es máxima entre sus seguidores, que han visto cómo el artista gallego pasaba de grabar canciones en su habitación a llenar salas en varias ciudades del mundo. Con esta nueva gira, Íñigo Quintero confirma que su éxito no fue un fenómeno pasajero, sino el inicio de un camino cada vez más internacional.