A Coruña acoge esta tarde un debate sobre música local en el Jazz Filloa

Imagen de un concierto en el local de la rúa Cega. Sala Mardi Gras.

La República Musical Mardi Gras homenajea este mes de diciembre al Jazz Filloa, celebrando en la mítica sala de la rúa Cega dos actividades del ciclo Coruña República Musical, con el apoyo de la Concellaría de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de A Coruña.

El Jazz Filloa, que cumple este mes 45 años de trayectoria dedicados exclusivamente al jazz interrumpidos únicamente por la pandemia, ha sido protagonista de la música local con conciertos como el de la formación Swing Stompy Seven Jass Band el pasado jueves.

Este martes 9 de diciembre a las 19:30, tendrá lugar un debate sobre música local con entrada libre hasta completar aforo.

El debate contará con la participación de Silvia Penide, de Músicas ao Vivo; Tomi Legido, de Clubtura, la asociación gallega de salas privadas de música en vivo; y María Castro, anfitriona por parte de la República Musical Mardi Gras.

También se sumará Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, y está prevista la intervención de otras entidades como Sunwalk Records.

Durante la sesión se abordarán retos en las relaciones entre los distintos sectores musicales, posibles políticas públicas de apoyo y debates en torno al Festival Noroeste Estrella Galicia, que cada año genera atención y polémica.