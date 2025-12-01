La soprano Ainhoa Arteta actuará el 4 de diciembre en Santiago: entradas a la venta

Las entradas para el concierto de Ainhoa Arteta en Santiago de Compostela ya están a la venta. La cita tendrá lugar el próximo domingo 4 de enero de 2026 en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia a las 20:00 horas.

La artista, una de las mejores sopranos españolas de nuestro tiempo, forma parte de una programación renovada en el Palacio de Congresos que busca situar este espacio como un punto de encuentro cultural abierto a toda Galicia. Las entradas se encuentran desde esta mañana a la venta a través del canal oficial.

Ainhoa Arteta ha pisado los principales escenarios del mundo —del Metropolitan Opera de Nueva York a La Scala de Milán o el Teatro Bolshoi de Moscú— e inaugurará el nuevo año en Santiago con un recital especialmente concebido para esta ocasión. El programa combinará grandes arias de ópera, canciones emblemáticas y una cuidada selección de villancicos españoles y universales, ofreciendo así un concierto único, íntimo y perfecto para las fechas navideñas y el arranque del nuevo año.

La artista estará acompañada por el prestigioso pianista Josu de Solaun, único español ganador de los premios internacionales George Enescu y José Iturbi, y doble ganador de los International Classical Music Awards (ICMA) en 2021 y 2023. Esta actuación supondrá además uno de los primeros hitos musicales de 2026, un año particularmente señalado para Josu de Solaun, cuyos tres discos están nominados a los ICMA en distintas categorías.

A lo largo de su carrera, Ainhoa Arteta ha interpretado los grandes papeles del repertorio lírico —de La Traviata a La Bohème, Tosca, Manon Lescaut, Turandot o Romeo et Juliette— y su sensibilidad artística, su compromiso con la excelencia y su capacidad para emocionar a públicos de todos los continentes la han convertido en un referente imprescindible de la lírica española.