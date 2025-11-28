Dani Martín durante un acto.

Dani Martín durante un acto. EFE

Ofrecido por:

Música

Dani Martín, confirmado como tercer gran cabeza de cartel de O Son Do Camiño 2026

El festival gallego suma al emblemático artista madrileño a Katy Perry y Linkin Park en una edición histórica

Te puede interesarO Son do Camiño vende más de 30.000 abonos en menos de noventa minutos

Publicada

O Son Do Camiño ha anunciado hoy a Dani Martín como su tercer gran cabeza de cartel para la edición de 2026, consolidando un cartel de altura internacional.

Estopa en O Son do Camiño.

El artista madrileño, referente absoluto de la música española tras su trayectoria al frente de El Canto del Loco y su exitosa carrera en solitario, se ha convertido en una figura imprescindible por su capacidad de conectar con varias generaciones y llenar grandes recintos.

Recientemente, Dani Martín firmó un hito histórico: diez conciertos consecutivos con todas las entradas agotadas en el Palacio de los Deportes de Madrid, reuniendo a cerca de 170.000 espectadores, un logro que subraya su extraordinario momento artístico y eleva las expectativas de su actuación en O Son Do Camiño 2026.

El madrileño se une así a los dos cabezas de cartel previamente anunciados: Katy Perry, icono global del pop con múltiples números uno y actuaciones memorables, y Linkin Park, banda de rock legendaria cuya vuelta a los grandes festivales ha generado gran expectación internacional.

La fuerza de estos tres nombres ya se ha reflejado en cifras récord: más de 30.000 abonos vendidos en apenas 90 minutos, confirmando la fidelidad y entusiasmo del público.

O Son Do Camiño regresará en 2026 a O Monte do Gozo, consolidado como uno de los recintos más emblemáticos del país. El festival, impulsado por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, busca superar todas sus marcas históricas en asistencia, impacto internacional y excelencia artística.

Desde su fundación, Estrella Galicia se mantiene como principal patrocinador privado, reforzando su compromiso con la música en directo, el talento local y la proyección internacional del evento.