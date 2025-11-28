Dani Martín, confirmado como tercer gran cabeza de cartel de O Son Do Camiño 2026

O Son Do Camiño ha anunciado hoy a Dani Martín como su tercer gran cabeza de cartel para la edición de 2026, consolidando un cartel de altura internacional.

El artista madrileño, referente absoluto de la música española tras su trayectoria al frente de El Canto del Loco y su exitosa carrera en solitario, se ha convertido en una figura imprescindible por su capacidad de conectar con varias generaciones y llenar grandes recintos.

Recientemente, Dani Martín firmó un hito histórico: diez conciertos consecutivos con todas las entradas agotadas en el Palacio de los Deportes de Madrid, reuniendo a cerca de 170.000 espectadores, un logro que subraya su extraordinario momento artístico y eleva las expectativas de su actuación en O Son Do Camiño 2026.

El madrileño se une así a los dos cabezas de cartel previamente anunciados: Katy Perry, icono global del pop con múltiples números uno y actuaciones memorables, y Linkin Park, banda de rock legendaria cuya vuelta a los grandes festivales ha generado gran expectación internacional.

La fuerza de estos tres nombres ya se ha reflejado en cifras récord: más de 30.000 abonos vendidos en apenas 90 minutos, confirmando la fidelidad y entusiasmo del público.

O Son Do Camiño regresará en 2026 a O Monte do Gozo, consolidado como uno de los recintos más emblemáticos del país. El festival, impulsado por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, busca superar todas sus marcas históricas en asistencia, impacto internacional y excelencia artística.

Desde su fundación, Estrella Galicia se mantiene como principal patrocinador privado, reforzando su compromiso con la música en directo, el talento local y la proyección internacional del evento.