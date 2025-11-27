El ciclo Elas Son Artistas se despide este fin de semana con música y teatro en A Coruña y Betanzos

El octavo ciclo Elas Son Artistas encara su recta final este fin de semana tras ocho meses de programación en la que las mujeres creadoras fueron las grandes protagonistas.

Desde abril hasta este sábado 29 de noviembre, la ciudadanía de la comarca de A Coruña ha podido disfrutar de 22 espectáculos y actividades que recorrieron siete ayuntamientos y catorce espacios escénicos diferentes.

La diversidad artística volvió a ser una de las señas de identidad del ciclo, que combinó talleres de poesía impartidos por Lucía Aldao, exposiciones como la de Julia Lago en la Casa Museo María Pita y conciertos de artistas como María Ruiz, Pauline en la Playa o Las Nietas del Charli, además de propuestas teatrales que tuvieron como intérpretes a Raquel Crespo en Culleredo y a Iría Pinheiro, encargada de despedir la programación este sábado en Betanzos.

La obra Vitória, basada en hechos reales sobre un caso de acoso vivido por la propia Iría Pinheiro, será la encargada de poner el punto final al ciclo.

La función tendrá lugar este sábado a las 20:30 horas en la Aula Xulio Cuns del Ayuntamiento de Betanzos y contará con acceso libre sin necesidad de reservar entrada.

El último evento musical será este viernes 28 en el Teatro Colón de A Coruña, donde la cantante y compositora norteamericana Dayna Kurtz actuará a las 21 horas acompañada por el guitarrista Robert Maché. Las entradas están disponibles a través de Ataquilla.com.