Cuenta atrás para Outono Códax, el último festival musical del año en Galicia

Santiago de Compostela vuelve a tener este mes de noviembre una cita con la música diferente con Outono Códax Festival 2025, el certamen musical organizado por Bodegas Martín Códax en la capital gallega, haciendo honor al trovador del siglo XIII que da nombre a la bodega. La capital gallega acogerá siete conciertos con once artistas diferentes, y una serie de actividades paralelas en lo que será la mayor edición del festival hasta la fecha.

El primer concierto será el jueves 6 de noviembre y el último el sábado 22 del mismo mes, en diecisiete días en los que habrá también presentaciones de libros, experiencias gastronómicas, proyecciones de películas y hasta sesiones de DJ posteriores a los conciertos.

Tres conciertos en la Sala Riquela, cuatro en la Capitol

Tres de los conciertos del festival serán en la sala Riquela, de menor aforo, mientras que los otros cuatro serán en la Capitol, donde de hecho es posible comprar un abono para estas cuatro fechas.

Esta es la programación de conciertos:

Cine, exposiciones y gastronomía, entre las actividades paralelas

Además de los siete conciertos, uno más que el año pasado, el festival Outono Códax tendrá también diferentes actividades paralelas en Santiago de Compostela, acompañando y en algunos casos continuando a los conciertos.

El sábado 8 de noviembre a las 19:00 en A Reixa-Matrioska tendrá lugar la presentación del libro Yo no quería ser Miqui Puig, por Miqui Puig. Habrá también dos proyecciones, una el sábado 8 de noviembre a las 17:00 en la misma A Reixa-Matrioska del documental Clan Garvy de Nando Caballero, y otra en Numax el domingo 9 de noviembre a las 12:00, del documental El sonido mosca, también de Nando Caballero. Ambas producciones tratan sobre el sonido en el mundo del cine.

También en A Reixa-Matrioska tendrá lugar la única exposición de esta edición, titulada Alí mesmo foi! y compuesta por pósters y riders de Víctor Coyoye. La inauguración será el miércoles 12 de noviembre a las 19:00 horas.

La gastronomía estará presente en dos catas, una musical y otra gastronómica, de las que se informará pormenorizadamente en redes sociales. La musical será el viernes 14 de noviembre en Riquela Club, mientras que la gastronómica tendrá lugar el miércoles 19 en el Pazo de Bendaña.

Finalmente, los tres últimos conciertos del festival, que tienen lugar en la Sala Capitol, tendrán a su conclusión una sesión DJ. La del jueves 20 de noviembre será de DJ Andrés Reixa, la del viernes 21 de Dr. Wampush, y la del sábado 22 de DJ Pupilas.