A Coruña homenajea a Rosalía de Castro con un concierto de Amancio Prada
La cita tendrá lugar en el Teatro Rosalía el próximo mes de noviembre celebrando el 50 aniversario del disco 'Rosalía de Castro' del cantautor
El cantante Amancio Prada dará un concierto en A Coruña en homenaje a Rosalía. La actuación tendrá lugar en el teatro que lleva el mismo nombre de la autora el 16 de noviembre a las 19:00 horas. Las entradas ya están a la venta en la plataforma de ataquilla.com, con algunas localidades ya agotadas.
El concierto coincide con la celebración del 50 aniversario del disco Rosalía de Castro del cantautor, lanzado en el año 1975.
En un acto de presentación celebrado este viernes en María Pita, el propio Amancio Prada explicó entre poemas de la gallega la huella que dejó su obra en su propia trayectoria. "Teño cantado a moitos poetas, pero Rosalía foi a miña primeira musa. Foi amor a primeira vista. Tiña 17 anos cando a descubrín", contó sobre un momento vital en el que él mismo se encontraba lejos de su tierra, El Bierzo, donde Prada se crió entre el castellano y el gallego.
Inspirado por la autora, el músico reflexionó sobre el poder de las palabras que, en contraposición con las piedras que crean edificios "fortes, resistentes e perennes", parecen algo "endeble que leva o vento, pero cando están ben escritas como as de Rosalía duran máis incluso que as pedras".
Recintando el poema Como chove miudiño de Cantares Gallegos, Prada explicó que con "aquelas campanas eu pensaba no campanario da miña aldea, onde de nenos tratábamos de subir" y donde descubrió el sonido de unas campanas con tantos significados y motivos distintos.
"Esas campanas seguen sonando no meu corazón e na miña voz", afirmó, acompañado tan solo momentos después del sonido del campanario de la vecina iglesia de San Jorge.
Prada también recordó a quienes partían de Galicia y del puerto de A Coruña hacia América en busca de un destino mejor, como narraba Rosalía en Pra a Habana, y que para él se ha convertido en "unha canción moi importante".
"Nunca deixei de seguir compoñendo a Rosalía. E facer esta celebración nun teatro co seu nome lle da un sentido especial", reconoció.
Por su parte, el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, expresó la importancia de una cita que es "un concerto moi especial por moitos motivos, pero fundamentalmente porque forma parte da historia colectiva do noso país e que nos fai pensar na nosa historia a través da música".
Un acto para reivindicar la figura de Rosalía
Desde el Circo de Artesáns, su presidente Roberto Parga puso en valor la importancia de una acción como esta, no solo para reivindicar la figura de Rosalía desde un punto de vista histórico, sino para "que o legado da nosa poeta siga sendo referente cultural do noso país e para que as novas xeracións se poidan inspirar na poesía e obra de Rosalía".
La cita coincide con el 140 aniversario del primer homenaje realizado a la autora poco después de su muerte, que fue presidido en septiembre de 1885 por Emilia Pardo Bazán y Emilio Castelar y que tuvo lugar en el Teatro Principal, antes de que fuera rebautizado como Teatro Rosalía.
Ahora, en 2025, Rosalía será homenajeada una vez más para "que a súa figura siga entre nós".