A Coruña acoge el regreso en noviembre del ciclo 'Músicas posíbeis' con cinco conciertos gratuitos

El Teatro Colón, en A Coruña, acogerá en noviembre la segunda edición del ciclo Músicas posíbeis, una propuesta del departamento de Cultura de la Diputación de A Coruña que busca ofrecer proyectos musicales alternativos a los grandes circuitos comerciales, apostando por nuevas sonoridades, lenguajes diversos y una gran calidad artística.

Cinco conciertos conforman el programa de esta edición: Aida Saco Beiroa (2 de noviembre), Trinity + Hernani Faustino (15 de noviembre), Terreiro Mestiço (16 de noviembre), María Toro (22 de noviembre) y FAIA (29 de noviembre). Todos ellos se celebrarán a las 20:00 y la entrada será gratuita con reserva previa en la web de Ataquilla.

Entre las propuestas destacan Urdimes, de Aida Saco Beiroa, un espectáculo que combina música, danza e improvisación en homenaje a figuras como Castelao, Lorca o Maruxa Mallo; el proyecto internacional Terreiro Mestiço, con la gallega Uxía junto a músicos de Brasil y Portugal, en un concierto que celebrará la diversidad cultural; o Mestura, de María Toro, que explora el diálogo entre el jazz, el flamenco, el folclore gallego y la música brasileña.

El ciclo se cerrará con Alvela, el nuevo trabajo de FAIA, una propuesta íntima y emocional que fusiona canciones tradicionales con experimentación sonora y contará con la colaboración de instrumentistas internacionales y artistas visuales.

Músicas posíbeis volverá a convertir el Teatro Colón en un espacio de encuentro entre tradición y vanguardia, reafirmando el compromiso de la Diputación con una cultura libre, diversa y de calidad.