Los conciertos ya confirmados de A Coruña en 2026: de Eladio Carrión a La Oreja de Van Gogh
El dúo Amaral ha sido el último en confirmar su actuación en la ciudad herculina el próximo año, donde será posible disfrutar de grandes artistas como Alejandro Sanz, Aitana o Hijos de la Ruina
A Coruña es un referente de la escena musical actual. La ciudad herculina se ha convertido en "parada obligatoria" de grandes artistas a nivel nacional e internacional, que eligen escenarios como el del Coliseum para presentar sus trabajos ante el público, que llega a la urbe no solo desde concellos limítrofes sino también desde otras zonas de Galicia e incluso diversas comunidades autónomas.
Los conciertos y festivales que se celebran en A Coruña atraen a miles de personas a la ciudad, que este 2025 ha contado (y contará) con las actuaciones de artistas como Arde Bogotá, La Raíz, Lenny Kravitz, Chayanne o Rigoberta Bandini, entre muchos otros. Una larga lista a la que se sumarán el próximo 2026 grandes nombres de la escena musical: algunos de ellos ya han agotado las entradas.
Amaral ha sido el último en anunciar concierto en 2026 en A Coruña. El dúo zaragozano se une así a otros artistas como Eladio Carrión, que inaugurará la temporada en el Coliseum, o Alejandro Sanz, primer confirmado del ciclo Coruña Sounds el próximo año. Quedan todavía muchas actuaciones por confirmar para completar el gran año musical que tendrá A Coruña, pero en Quincemil hemos hecho un recopilatorio de los conciertos más grandes con fecha.
29 de enero: Eladio Carrión
A Coruña será la única parada gallega de DON KBRN, el nuevo tour de Eladio Carrión. Considerado uno de los grandes referentes globales de la música urbana, el trap y el reguetón, el artista visita de esta forma por segunda vez la ciudad, tras el exitoso concierto de junio de 2024. Las entradas están a la venta a través de la página web sfx-events.com.
30 y 31 de enero: La M.O.D.A.
La M.O.D.A visitará A Coruña en 2026. El grupo actuará en la sala Pelícano con un pase doble los días 30 y el 31 de enero en el marco de su nueva gira, que arrancará este mes de noviembre en Bilbao y durará más de cuatro meses, terminando en Madrid el 28 de febrero. Las entradas están a la venta para ambas jornadas.
31 de enero: Amaia
La cantante Amaia Romero regresará a los escenarios en 2026 con su esperada gira Arenas, y una de sus paradas será A Coruña. La artista actuará en el Coliseum el 31 de enero del próximo año. Considerada como una de las voces más queridas y singulares del panorama musical nacional, las entradas para disfrutar de su concierto están ya a la venta.
6 de febrero: Baiuca
Baiuca volverá a subirse a un escenario en A Coruña tras su exitoso paso por las Fiestas de María Pita. El artista, uno de los grandes revolucionarios de la música gallega de los últimos años, actuará en la Sala Pelícano el viernes 6 de febrero del próximo año como parte de la recta final de su gira Fin do Barullo. Las entradas están a la venta.
7 de febrero: Mikel Izal
El cantante y compositor Mikel Izal ofrecerá un concierto en A Coruña el 7 de febrero de 2026. El pamplonés actuará en el Coliseum, donde cerrará su gira El Miedo y El Paraíso, un disco íntimo y personal que explora nuevas sonoridades sin perder la esencia que lo convirtió en referente de la música indie nacional. Las entradas ya están a la venta.
21 de febrero: Miguel Ríos
Miguel Ríos ofrecerá un concierto en el Teatro Colón de A Coruña el próximo año. El granadino, considerado uno de los mejores artistas musicales del rock del país, visitará la ciudad herculina el 21 de febrero en el marco de su gira por los grandes teatros de España. Las entradas ya están a la venta.
21 de febrero: Amaral
Eva Amaral y Juan Aguirre vuelven a A Coruña después de siete años para presentar su último trabajo, Dolce Vita. El dúo zaragozano ofrecerá un concierto en el Coliseum el 21 de febrero del próximo año en la que será su única parada en Galicia del tour. Las entradas salen a la venta hoy viernes a las 11:00 horas.
27 de febrero: Taburete
La gira El Perro que Fuma de Taburete, que comienza el próximo mes de enero, hará parada en A Coruña: será el 27 de febrero en la sala Pelícano. Las entradas para disfrutar del concierto de Antón Carreño y Willy Bárcenas, que regresan a los escenarios tras más de un año, ya están a la venta.
5 de marzo: The Kooks
A Coruña acogerá en 2026 la actuación de The Kooks, uno de los grupos de indie-rock de los 2000 más influyentes. La banda británica ofrecerá un concierto en la sala Pelícano el 5 de marzo, una de sus tres únicas fechas en España junto a las de Madrid y Barcelona. Las entradas están a la venta en https://www.livenation.es/, livenation.es, https://www.ticketmaster.es/ y ticketmaster.es
14 de marzo: Miss Caffeina
Miss Caffeina ofrecerá un concierto en A Coruña en 2026. La ciudad herculina es una de las 10 urbes en las que la banda presentará su nuevo trabajo, Buenasuerte, que saldrá a la luz el próximo mes de octubre y que los fans coruñeses podrán disfrutar en directo el 14 de marzo de 2026. Las entradas ya están a la venta a través de este enlace.
17 de marzo: Suede
A Coruña será la única parada gallega de Suede en su tour de 2026. La banda británica de rock alternativo ofrecerá un concierto el 17 de marzo del próximo año en la sala Pelícano dentro de su gira europea para presentar Antidepressants. Las entradas están a la venta en esmerarte.com y lasttour.com.
11 de abril: Celtas Cortos
El grupo de rock celta Celtas Cortos actuará en el Coliseum de A Coruña el 11 de abril de 2026, dentro de la gira con la que conmemoran sus 40 años sobre los escenarios: 40 años contando cuentos. Las entradas para disfrutar del concierto pueden adquirirse a través de las webs de Livenation, Ticketmaster y El Corte Inglés.
17 de abril: Hijos de la Ruina
El grupo Hijos de la Ruina, formado por Recycled J y el dúo Natos y Waor, ha confirmado una parada muy especial en A Coruña el próximo 17 de abril de 2026. El concierto tendrá lugar en el Coliseum y se enmarca dentro de la gira nacional de presentación de su nuevo álbum conjunto, Hijos de la Ruina Vol. 4. Apenas quedan entradas.
18 de abril: Viva Suecia
Viva Suecia presentará su último disco, Hecho en tiempos de Paz, en una gira nacional con pocas paradas, entre las que se encuentra la ciudad de A Coruña. El grupo actuará en el Coliseum el sábado 18 de abril y las personas interesadas en disfrutar del concierto ya pueden adquirir las entradas.
9 de mayo: Iván Ferreiro
El reconocido cantautor gallego Iván Ferreiro anunció una gira muy especial para conmemorar sus 35 años de trayectoria artística. Bajo el título Hoy x Ayer, este recorrido promete pasar desde sus inicios con Los Piratas hasta su consolidada carrera en solitario. La única parada que hará en Galicia será la de A Coruña el 9 de mayo y las entradas ya se pueden comprar.
15 y 16 de mayo: Dani Martín
El que fuera vocalista de El Canto del Loco, Dani Martín, ofrecerá dos conciertos en A Coruña el próximo año. El artista anunció una segunda fecha tras agotar las entradas para la primera. Ambas actuaciones, que forman parte de su gira 25 P*t*s Años, serán en el Coliseum y para la del 15 de mayo todavía es posible comprar una localidad.
23 de mayo: Bad Gyal
Bad Gyal regresa a A Coruña. Dos años después de su última visita, la artista catalana vuelve a la ciudad herculina con un nuevo espectáculo que promete poner a perrear al Coliseum. La fecha ya está marcada en el calendario: 23 de mayo de 2026, dentro de su próxima gira nacional. Todavía quedan algunas entradas a la venta.
13 de junio: El Último de la Fila
El estadio de Riazor acogerá el concierto de El Último de la Fila en A Coruña en 2026. El dúo catalán de pop-rock formado por Manolo García y Quimi Portet visitará la ciudad herculina el 13 de junio del próximo año y lo hará en un escenario único. Las personas interesadas en acudir al evento ya pueden comprar las entradas.
4 de julio: Pablo Alborán
A Coruña será una de las nueve ciudades españolas que visitará Pablo Alborán en su gira Global Tour. Esta visita supondrá la quinta ocasión en la que el artista malagueño se suba al escenario del Coliseum, donde debutó en 2013 para repetir en las giras de 2015, 2018 y 2023. Las entradas están a la venta.
18 de julio: Alejandro Sanz
Alejandro Sanz ofrecerá un concierto en A Coruña el próximo año. El artista actuará en el muelle de Batería el 18 de julio: es la primera confirmación del ciclo Coruña Sounds 2026. Sanz es uno de los cantantes que más veces ha estado en la ciudad, con 12 visitas. Las entradas para disfrutar del concierto de su gira Y ahora qué están a la venta.
Aitana: 22 de julio
- Aitana anuncia fecha para su concierto en A Coruña, única parada en Galicia en su gira internacional
A Coruña es una de las ciudades elegidas por Aitana para su próxima gira internacional Cuarto Azul World Tour 2026. La cita será en el Coliseum el 22 de julio y es la única parada anunciada por la artista en Galicia el próximo año. Las entradas ya están agotadas.
11 y 12 de septiembre: La Oreja de Van Gogh
La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero como vocalista, hará doble parada en A Coruña el próximo año dentro de su tour Tantas cosas que contar. El grupo agotó las entradas para la primera fecha, el 11 de septiembre, tras lo que anunció que también actuaría en el Coliseum el día 12 del mismo mes. Las localidades para la segunda fecha están a la venta.