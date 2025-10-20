"Más de una hora" de espera para conseguir las entradas de La Oreja de Van Gogh en A Coruña

Después de que la caída de Amazon retrasara el lanzamiento de las entradas del concierto de La Oreja de Van Gogh en A Coruña este lunes, todos aquellos que se quedaron sin su asiento a las 12:00 horas no fallaron a la segunda oportunidad para acceder a la venta: las 16:00 de la tarde de este 20 de octubre.

El concierto de la banda, previsto para el 11 de septiembre del 2026 en el Coliseum, se presentó como una oportunidad para presenciar en primera persona el regreso de Amaia Montero al grupo. La Oreja de Van Gogh anunció las fechas el pasado 17 de octubre, adelantando también la venta de entradas para este lunes a las 12:00 horas.

Con la caída de la nube de Ámazon -la cual también afectó a la hora de lanzamiento de los asientos para el concierto de Aitana en A Coruña- el acceso a la venta de la Oreja de Van Gogh dejó a sus miles de fans en una lista de espera de "más de una hora".

La Oreja de Van Gogh entradas

Aquellos que ya pudieron acceder a la página de registro, relataron a Quincemil que la más barata cuesta 60 euros. En 'X', fans de Bilbao hablaban de 170 euros lo más barato, algo que preocupaba a los seguidores de A Coruña.

Sin embargo, ya son muchos los que se han hecho con sus tickets para ver a la banda del momento en directo. A pesar de las críticas hacia Amaia en redes sociales, parece que la expectación sigue siendo la misma para ambas cantantes.