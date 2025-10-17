Sandra Calderón, única mujer profesional del flamenco en Galicia: "Casi tengo más público de Irán que de España"

Este sábado 18 de octubre, la sala Garufa Club acogerá un encuentro musical inédito en A Coruña. La cantaora Sandra Calderón y el guitarrista Fernando Ruiz estrenarán Entre tango y flamenco, un espectáculo que tiende un puente entre dos orillas del Atlántico y une dos géneros cargados de emoción y raíz.

Sobre el escenario sonarán clásicos universales del tango junto a composiciones flamencas que dialogan entre sí. Además, la cita contará con artistas invitados como Tania Suárez y Ángel Contreras, que pondrán el baile tanto al compás del flamenco como del tango. También participará el músico brasileño Junior, que se unirá con su guitarra a Ruiz en algunos pasajes del concierto.

Calderón, única mujer gallega dedicada profesionalmente al flamenco, ha llevado su arte por todo el territorio español y también fuera de nuestras fronteras. Su reciente actuación en Rotterdam (Países Bajos) confirma una proyección internacional cada vez más sólida.

Más allá de los escenarios, la artista dirige Olé Studio, en el barrio coruñés de Monte Alto, la única escuela exclusiva de flamenco en Galicia.

¿Cómo se logra abrir camino en una tierra donde el arte flamenco no es lo habitual? Sandra lo tiene claro: "Siendo un gran apasionado". "Tienes que ser un grandísimo apasionado, grandísimo para no rendirte. He tendio momentos de querer tirar la toalla, porque al final ser autónomo es duro, pero me puede la pasión".

"Soy gallega, no tengo ninguna raíz ni relación con el sur, pero el flamenco me atravesó igual". afirma. "Desde muy pequeñita, cuando veía un cantador flamenco o un bailador o una bailadora, algo pasaba en mí. Pensaba que no era personas normales, que tenían un superpoder", afirma Sandra, quien tuvo que ser autodidacta porque en Galicia no es sencillo poder estudiar flamenco. Inició en A Coruña su formación, en la Escuela Municipal de Jazz y Músicas Modernas, de donde saltó a Londres para completar estudios artísticos antes de dedicarse en pleno al flamenco sin para ello mover su residencia de A Coruña.

Reconoce que "el nicho de mercado es muy pequeño, porque obviamente culturalmente no es lo que estamos acostumbrados a ver.Pero, añade, "es verdad que el que quiera saber algo de compás, de cante, de toque..." tiene la oportunidad de hacerlo y adentrarse en el flamenco.

A lo largo de su trayectoria, Sandrá ha colaborado con artistas de la talla de Rafael Amargo o Josemi Carmona.Una experiencia que califica de "brutal". "Es todo un aprendizaje", asegura.

Colaboración con músicos de Irán

Por si fuera poco el flamenco, Sandra canta también en iraní. Y es que cada 2 meses viaja a Países Bajos y allí hace conciertos. "La semana que viene vuelvo otra vez. Tenemos cuatro conciertos por allí y trabajo con músicos de Irán, canto en Farsi, en iraní y también flamenco", cuenta. "Hacemos la combinación de música persa y música flamenca", señala, al tiempo que reconoce que para ella "fue todo un reto": "Marcó un antes y un después en mi carrera".

"Casi tengo más público de Irán y público persa que de España", comenta sobre el publico internacional, quien valora mucho que "una persona que sabe que no es ni de su país, ni su cultura, ni su idioma, ponga ese esfuerzo para poder cantar canciones tradicionales persa en su idioma".

Este sábado, el público gallego le espera para disfrutar de un espectáculo que mezcla tango y flamenco. El sábado, en la Sala Garufa.