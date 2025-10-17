La Oreja de Van Gogh actuará en A Coruña en septiembre de 2026: es su único concierto en Galicia

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero como vocalista, hará una gira en 2026 que tendrá parada en Galicia. El grupo ha anunciado este viernes su tour Tantas cosas que contar, que recalará en el Coliseum de A Coruña el 11 de septiembre del próximo año.

Creada en San Sebastián hace tres décadas, la banda es una de las más conocidas a nivel nacional. Ahora, tras haber confirmado el regreso de Amaia Montero como cantante tras la polémica marcha de Leire, anuncia una gira que recorrerá los principales escenarios del país en 2026.

El tour arrancará en mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos: Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas, 20 de enero... Todas esas canciones que, 30 años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva y que llegarán a ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia / San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

Las entradas para asistir al concierto salen a la venta el lunes 20 de octubre a las 12:00 horas. Los precios de las localidades oscilarán entre los 45 y los 72 euros más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 y los 290 euros más gastos de distribución.

Tantas cosas que contar es el nombre elegido para este tour que, además de ser un homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: El viaje de Copperport, que este año cumple 25 años.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", asegura el grupo en un comunicado.

Así, La Oreja de Van Gogh regresa a los escenarios con la voz de Amaia Montero, que asegura que volver al local de ensayo, encender el micrófono y "sentir viva la magia" de las canciones del grupo la hizo "infinitamente feliz". Pablo Benegas, aunque sigue formando parte de la banda, se retirará durante una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales.

El concierto de este grupo se suma al de otros artistas ya confirmados para 2026 en el Coliseum de A Coruña: Eladio Carrión (29 de enero), Amaia (31 de enero), Mikel Izal (7 de febrero), Celtas Cortos (11 de abril), Hijos de la Ruina (17 de abril), Viva Suecia (18 de abril), Iván Ferreiro (9 de mayo), Dani Martín (15 y 16 de mayo), Bad Gyal (23 de mayo), Pablo Alborán (4 de julio) y Aitana (22 de julio).