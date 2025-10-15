O Son do Camiño 2026 suma a Linkin Park a su cartel: es su único festival en España el próximo año

O Son do Camiño ha confirmado un nuevo nombre para su cartel 2026: Linkin Park. El grupo ofrecerá en Santiago de Compostela su única actuación en un festival en España el próximo año y se suma así a Katy Perry, que visitará Galicia en el marco de su nueva gira europea, que se perfila como una de las más espectaculares y esperadas del año.

Linkin Park es "la banda más vendedora de discos en el mundo durante el siglo XXI", según la organización de O Son do Camiño, que añade que Linkin Park ha superado las 100 millones de copias vendidas. Con una trayectoria marcada por la innovación sonora, el poder emocional de sus letras y su influencia en generaciones de oyentes, su presencia en O Monte do Gozo representa un hito para los seguidores del rock y la música alternativa en España.

El grupo estadounidense es el segundo cabeza de cartel anunciado por el festival, considerado un "referente imprescindible en el panorama musical español". El anuncio de la actuación de la banda coincide, además, con el gran éxito que tuvo la venta de entradas para sus dos conciertos en Madrid: las 60.00 entradas se agotaron en apenas una hora.

Los abonos para O Son do Camiño 2026 se pondrán a la venta el viernes 17 de octubre a las 12:00 horas a través de la web del festival. Una nueva edición que promete volver a "batir récords de asistencia, repercusión y calidad artística", según señalan desde la organización, que señala que desde que nació en 2018, O Son do Camiño ha colgado el cartel de sold out en todas sus ediciones.

Amaia, Carolina Durante, Kase.O, Bad Gyal, Juan Magán, Estopa, Franz Ferdinand, Steve Aoki, Amaral o Kasabian fueron algunos de los artistas protagonistas del festival el pasado mes de junio. Una cita que logró reunir a más de 125.000 asistentes en O Monte do Gozo.