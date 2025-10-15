Culleredo (A Coruña) celebrará el Outubro Folk con dos días llenos de música y tradición gallega

La explanada del Paseo Marítimo de O Burgo se llenará de música los días 24 y 25 de octubre con la celebración del Outubro Folk, una cita dedicada a la cultura tradicional gallega.

La iniciativa parte de la Agrupación Folclórica Ancoradoira, que celebra su 35º aniversario, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Culleredo y de la Diputación de A Coruña.

La programación arrancará el viernes 24 a las 19:00 con los populares cantos de taberna, que recorrerán 16 locales de O Burgo antes de culminar, a las 22:00, en la explanada del Paseo Marítimo, donde habrá una foliada libre abierta a todos los asistentes.

El sábado 25 de octubre será una jornada pensada para toda la familia, con actividades desde el mediodía. A las 12:00 comenzará el festival infantil, con las actuaciones de Os Rueiriños, la Agrupación Cultural La Madreña y la Asociación Folclórica Ancoradoira.

Después, a las 13:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un xantar popular con una gran paella antes de dar paso al CullerFolk, que desde las 15:00 contará con los grupos Xilbatuxeiras, Amigos da Gaita, Aire e Pau, As Raiñas ao lado de… y la propia Ancoradoira.

La fiesta continuará por la tarde con un pasarúas por O Burgo a las 19:00 horas, seguido del Festival Folclórico del 35º aniversario de Ancoradoira, que incluirá las actuaciones de Meigas e Trasgos, La Madreña y el grupo anfitrión.

El evento se cerrará con una foliada abierta a partir de las 22:00, que pondrá el broche final a dos días de música, baile y convivencia.

Además, durante toda la jornada del sábado se celebrarán sorteos con premios ofrecidos por los comercios de O Burgo, en agradecimiento al apoyo vecinal y al espíritu festivo que caracteriza al Outubro Folk.