Katy Perry, primera artista confirmada de O Son do Camiño 2026 en Santiago

Tras anunciar la semana pasada sus fechas oficiales para 2026 —los días 18, 19 y 20 de junio en O Monte do Gozo—, O Son Do Camiño revela hoy el primer nombre de su cartel: Katy Perry será una de las grandes protagonistas de una nueva edición que ya promete volver a hacer historia.

Icono global, referente de la cultura pop y una de las artistas femeninas más influyentes del siglo XXI, Katy Perry aterrizará en Santiago de Compostela en el marco de su nueva gira europea, que se perfila como una de las más espectaculares y esperadas del año.

Además, desde la organización han adelantado que en el día de mañana anunciarán otro gran cabeza de cartel, del mismo nivel e influencia a nivel internacional.

Los abonos para la edición de 2026 se pondrán a la venta el próximo viernes 17 de octubre a las 12 del mediodía.

O Son Do Camiño regresa en 2026 para celebrar una nueva edición en el recinto más mítico del país, O Monte do Gozo, con el impulso de la Xunta a través de Concertos do Xacobeo, y con la ambición intacta de superar todos los récords previos de asistencia, repercusión y calidad artística.

Desde su primera edición en 2018, el festival ha colgado el cartel de "sold out" en todas sus ediciones, atrayendo a miles de asistentes de todo el mundo y convirtiendo a Galicia en una parada obligada del circuito de festivales internacional.

El festival está producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, que siguen apostando por un evento concebido en Galicia, desde Galicia y para el mundo.

Katy Perry, primera gran cabeza de cartel do Son do Camiño

La cuenta atrás ya ha comenzado. Y con Katy Perry como primer gran nombre, O Son Do Camiño 2026 se prepara para vivir una edición inolvidable.

Y para terminar, recordaros: atentos, porque mañana el festival anunciará otro gran cabeza de cartel.