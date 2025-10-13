Aitana anuncia fecha para su concierto en A Coruña, única parada en Galicia en su gira internacional

Aitana en un concierto en Málaga en el 2023. Sheila Ramirez / Shutterstock

A Coruña es una de las ciudades elegidas por Aitana para su próxima gira internacional Cuarto Azul World Tour 2026. La cita será en el Coliseum el 22 de julio y es la única parada anunciada dentro de Galicia.

"Nos vemos pronto. Una nueva gira. Una nueva era. Gracias por estar desde el principio :)", declaró la artista en sus redes.

La preventa de entradas para usuarios de Santander Music empezará el 20 de octubre, mientras que la venta general abrirá el día 23 a las 12:00 horas en su web.

Cuarto Azul World Tour llevará a la catalana a países como Colombia, Argentina, México, Uruguay, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia.

La cantante de 6 de febrero, Mon amour o Gran vía presentará en este tour su último trabajo pero, previsiblemente, no faltarán algunas de sus canciones más conocidas como Las Babys, Teléfono o Vas a quedarte.